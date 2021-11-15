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Военные пугают русской угрозой

Военные пугают русской угрозой
Фото Flickr

Британский генерал советует готовиться к войне

Великобритания должна быть готова к вооруженному конфликту с Россией, заявил командующий вооруженными силами Соединенного Королевства Ник Картер. По его мнению, Российская Федерация представляет угрозу для Восточной Европы. «Ястреба» цитирует The Guardian. 

Накануне своей отставки, которая состоится в конце ноября, генерал Картер заявил, что британская армия должна быть готова к вооруженному отпору русским в связи с напряженностью на востоке континента. Как считает высокопоставленный офицер, Российская Федерация представляет бóльшую угрозу для Восточной Европы, чем восемь лет назад, когда он приступил к исполнению обязанностей главы Генерального штаба. Генерал надеется, что реального боестолкновения получится избежать, тем более что, по его мнению, Владимир Путин действительно не хочет «горячей войны» с Западом.

Свое заявление он сделал на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей, инициированного диктатором Белоруссии Александром Лукашенко, действия которого западные политики связывают с волей Владимира Путина. Руководитель восточноевропейской республики транспортировал в страну десятки тысяч беженцев из Ирака и Сирии для их последующего транзита в Евросоюз. Польша воспротивилась пересечению границы гражданами ближневосточных государств: на польско-белорусской границе в настоящее время организованы лагеря для мигрантов, беженцы время от времени предпринимают попытки ее пересечь. Поляки готовы в случае эскалации напряжения привлечь войска, в том числе стран НАТО. 

«Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой, я думаю, она будет применять все инструменты национального могущества для достижения своих целей, – заявил Картер. – Но вместе с тем русские не хотят развязывать «горячую войну». Полагаю, мы обязаны быть начеку и убедиться, что сдерживание даст свои плоды. Мы должны быть уверены, что в НАТО существует единство и каких-либо недопониманий в нашей коллективной позиции нет».

Если не считать интервенцию Антанты в российскую Гражданскую войну, последним масштабным столкновением русских и британских войск является Крымская война 18531856 годов. В этом конфликте Британская империя потеряла свыше 22 тыс. солдат.

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