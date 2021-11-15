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«Усябрь» в Лондоне

«Усябрь» в Лондоне
Фото Strava

Велосипедист нарисовал GPS-портрет

Уличный художник Энтони Хойт, известный как «Педальный Пикассо», проехал по британской столице 75 миль, чтобы нарисовать своими перемещениями на карте усатого мужчину. Для этого в середине ноября Хойт катался на велосипеде 8 часов 27 минут. Активист намерен собрать деньги для движения Movember. Об акции сообщает SkyNews. 

Портрет был нарисован, чтобы собрать деньги на месячную кампанию Movember («Усябрь»). Движение каждый одиннадцатый месяц года собирает средства в поддержку душевного здоровья мужчин, профилактику самоубийств и на лечение рака предстательной железы. Энтони Хойт надеется собрать £3 295 – по £1 на каждого мужчину, покончившего с собой в Великобритании в 2020 году.

Художник получил прозвище «Педальный Пикассо» в 2016 году, когда впервые проехал на велосипеде по маршруту, который выглядел на карте как «не очень правдоподобная собака», в своем родном городке Челтнем. После этого Хойт катался по контурам, составлявшим изображения Санта-Клауса, снеговика и разных животных.

53-летний велосипедист заявил, что видит своей целью «повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины в Соединенном Королевстве». 

Ежегодно в Великобритании от рака простаты умирает 11 900 человек – это примерно 32 случая в день (2016–2018 годы). Это заболевание считается второй по частоте причиной смерти среди онкологических заболеваний. На злокачественную опухоль простаты приходится 13% всех случаев смерти от рака среди мужчин в Англии.

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