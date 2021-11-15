В Глазго «похоронили» каменный уголь

Саммит COP26 подошел к концу

Главным достижением климатической конференции стало соглашение о сокращении объемов сжигаемых ископаемых ресурсов. По словам Бориса Джонсона, сделка в Глазго «поменяла правила игры», а строки договора звучат «похоронным колоколом для угольной энергетики». Хотя подписанты договорились лишь «постепенно сокращать объем сжигания» и не «отказываться от угля» совсем, премьер-министр назвал соглашение фантастическим достижением. Главу правительства цитирует Би-би-си.

Формулировку договора изменили после того, как Китай и Индия заявили о неготовности отступиться от каменноугольной энергетики. Тем не менее в истории климатических соглашений планы по сокращению использования ископаемых ресурсов стали прецедентом.

Критики-экоактивисты заявляют, что сделка не достигла ключевой цели саммита – ограничить глобальное потепление до 1,5 °С к концу века. Именно такой показатель, по мнению ученых, должен сдержать наихудшие последствия климатических изменений.

Во время пресс-конференции на Даунинг-стрит Джонсон заявил: «Мы можем лоббировать, мы можем уговаривать, мы можем поощрять, но мы не можем заставить суверенные страны делать то, чего они не хотят. Но несмотря на все наши разногласия, мир, несомненно, движется в правильном направлении». Премьер-министр отметил, что удовлетворен результатом переговоров: «Достигнут переломный момент: зарубежные лидеры гальванизированы и испытывают давление со стороны электората». Однако Джонсон посетовал на то, что не по всем пунктам повестки удалось достичь согласия:«Было бы величайшей ошибкой думать, будто сейчас мы каким-то образом сломали систему». Свои эмоции от саммита глава правительства описывает как содержащие «оттенок разочарования».

Накануне исполнительный директор второй крупнейшей авиакомпании мира Delta Airlines заявил Би-би-си, что климатическое соглашение негативно отразится на тарифах на авиаперевозки. «Со временем экология будет стоить всем нам дороже, но сокращение выбросов – правильный подход. Нам придется это признать», – сказал Эд Бастиан в интервью телекомпании. По данным Международного энергетического агентства, на авиацию приходится около 2,5% выбросов соединений углерода.