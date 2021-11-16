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Борис Джонсон: ковидные тучи сгущаются

Борис Джонсон: ковидные тучи сгущаются
Фото StockSnap

Европа может испортить британцам Рождество

Борис Джонсон предупредил о ковидной «буре с востока», которая может подорвать надежды нации на зимние праздники без карантинных ограничений. Премьер-министр сказал, что в некоторых регионах Европы сейчас разразился «шторм инфекции», который может перекинуться через Ла-Манш, пишет The Independent. 

При этом глава кабинета убежден, что в настоящее время ничего не предвещает перехода к правительственному плану Б, в который входят обязательное ношение масок, рекомендации работать из дома и паспорта вакцинации против ковида.

«Сейчас у некоторых наших друзей на континенте наблюдается драматический рост ковидных показателей. И мы обязаны иметь в виду существующий риск того, что этот шторм может перекинуться к нам с наступлением холодов. Лучшая защита для нашей страны – в сплошной вакцинации», – заявил премьер-министр.

Джонсон назвал очень хорошей новостью то, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации санкционировал расширение программы ревакцинации. Эксперты дали добро на повторные прививки для лиц старше 40 лет, а также для юношей и девушек 1617 лет. Глава правительства призвал всех принять предложение о вакцинации как можно скорее, чтобы предотвратить опасность новой волны эпидемии. Однако 25% людей старше 70 лет еще не получили укол, и Джонсон считает это угрожающим фактором наступающей зимой.

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