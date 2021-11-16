Британцы разработали новую вакцину от COVID-19

Препарат готов к тестированию

Компания Emergex из Оксфордшира в ближайшее время приступит к клиническим испытаниям вакцины второго поколения против ковида. Изобретение фармакологов представляет собой простой в применении пластырь для кожи с микроиглами. Содержащийся препарат использует так называемые Т-клетки и может обеспечить более длительный иммунитет, чем нынешние вакцины. Об этом сообщает The Guardian.

Emergex была создана в Абингдоне в 2016 году Томасом Радемахером, почетным профессором молекулярной медицины в Медицинской школе Университетского колледжа Лондона. Фирма занимается разработкой Т-клеточных вакцин. Такие препараты заставляют Т-клетки быстро удалять инфицированные частицы из организма после заражения, предотвращая таким образом репликацию вируса, в то время как антитела, вырабатываемые нынешними вакцинами против ковида, «прилипают» к вирусу и блокируют заражение им тканей человека. Современные разработки Pfizer, BioNTech и AstraZeneca также вызывают Т-клеточный ответ, но в меньшей степени.

Emergex получил добро от швейцарского регулирующего органа на проведение первых испытаний в Лозанне с участием 26 человек, которые 3 января получат разные дозы экспериментальной вакцины. Промежуточные результаты тестов ожидаются в июне.

Робин Коэн, коммерческий директор фирмы, заявил: «Впервые для проведения клинических испытаний одобрена вакцина, единственная цель которой состоит в вызове целевого Т-клеточного ответа без ответа антител». Он объяснил работу нового изобретения, используя аналогию: «Представьте, что вирус – это астероид, врезающийся в планету. Вирусный код, его сигнатура, быстро отображается по всей поверхности. Эти сигнатуры считываются Т-клетками как чужеродные, и они убивают пораженную клетку человека до того, как она сможет производить новые живые вирусы».

С помощью современных вакциы против COVID-19 в организме человека накапливаются антитела, объем которых снижается с течением времени, что означает необходимость в новых уколах для поддержания защиты от вируса. Препарат Emergex работает иначе и, по заявлению Коэна, сможет обеспечить более длительный иммунитет, возможно, на десятилетия. Он также способен лучше бороться с вирусными мутациями.