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Греки требуют вернуть парфенонский мрамор

Греки требуют вернуть парфенонский мрамор
Фото Flickr

Британский музей может потерять экспонаты

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис намерен вернуть из Лондона в Афины мраморные скульптуры храма Парфенона. Он неоднократно предлагал одолжить Британскому музею некоторые сокровища своей страны взамен 2 500-летних статуй, сообщает The Guardian.

Греческий лидер сделал это заявление накануне переговоров в Лондоне с премьер-министром Великобритании. Борис Джонсон ранее исключал возвращение экспонатов на том основании, что предметы старины были приобретены музеем законно. Однако Мицотакис настаивает на том, что скульптуры, известные как мрамор Элгина, принадлежат Музею Акрополя.

Мицотакис заявил: «Наша позиция очень четкая. Этот мрамор украли в XIX веке; статуи принадлежат Афинам, и мы должны серьезно обсудить этот вопрос. Я уверен, что если бы у правительства Соединенного Королевства имелась готовность взглянуть на эту проблему пристальнее, то мы могли бы договориться с Британским музеем о сделке. Мы согласны отправить им взамен во временное пользование культурные ценности, которые никогда не покидали нашу страну».

Мраморные статуи были извлечены из храма Парфенона более 200 лет назад лордом Элгином, тогдашним послом Великобритании в Османской империи, при скандальных обстоятельствах. В Британском музее греческий мрамор выставляется с 1816 года. Мицотакис считает, что передача скульптур станет хорошим шагом в преддверии 200-летней годовщины войны за независимость его страны от турецкого владычества, в которой Великобритания поддержала греков.

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