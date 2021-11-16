МВД: угроза терактов выросла

Повысилась вероятность новых атак

Министерство внутренних дел Британии приняло решение поднять уровень террористической угрозы до «серьезного» после теракта в Ливерпуле. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление главы ведомства Прити Пател.

С февраля 2021 года угроза нападений расценивалась как «значительная». Серьезный уровень – предпоследний по шкале, которой пользуются британские правоохранительные органы. Он означает, что террористические атаки расцениваются полицией и спецслужбами как «весьма вероятные».

Покушение на теракт произошло в Ливерпуле: 14 ноября смертник взорвал себя перед воротами Женского госпиталя, однако водитель такси, в котором находился злоумышленник, предотвратил массовое убийство людей, заблокировав преступника в автомобиле прежде, чем сработала его «адская машина». По всей вероятности, террорист намеревался атаковать собравшихся в соборе на службу в честь Дня поминовения.

Перри получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Больше никто (помимо погибшего смертника) не пострадал. Глава правительства поблагодарил за храбрость шофера, сумевшего заметить странности в поведении своего пассажира и сохранить хладнокровие в экстремальной ситуации. Ведется следствие, на момент написания заметки в связи с терактом арестованы четыре человека.

Последний террористический акт в Британии произошел 15 октября 2021 года. Во время встречи с избирателями на члена парламента Дэвида Эмесса напали с ножом. От полученных ран 69-летний член Консервативной партии скончался. В убийстве подозревают Али Харби Али, 25-летнего наследника высокопоставленных сомалийских чиновников, связанного, вероятно, с радикальной исламистской группировкой.