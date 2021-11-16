Выставка Desire International откроется в Лондоне

Переосмысливаем советское наследие

«Пушкинский дом» представляет групповую выставку двух современных художников – Евгения Фикса и Яна Гинзбурга. Она называется Desire International и призвана исследовать квир-чувственность, в том числе в советском наследии. Два совершенно разных проекта будут находиться в диалоге друг с другом, чтобы раскрыть потенциал визуального и вербального языка квир-идентичности.

«Международный квир-словарь» Евгения Фикса провозглашает возможность создания глобального освободительного лексикона, состоящего из слов и выражений, связанных с квиром в разных культурах. В словаре собраны термины из множества языков, в том числе внутренний сленг, используемый представителями сексуально и гендерно неконформных сообществ: «тематический» в России, «Beki» – на Филиппинах, «Polari» – в Великобритании, «Pajuba» – в Бразилии, – а также реаппроприированные слова, то есть оскорбления, которые в результате реклейминга перестали быть таковыми. Фикс исследует потенциал новоизобретенного языка в серии стихотворений, нанесенных на провокационные баннеры. Посетителям предлагается дополнить первое издание «Словаря Queer International», поделившись своим опытом и мнениями. Дизайн баннеров и специального выпуска «Словаря» создан Катей Сиверс.

В рамках первой презентации Яна Гинзбурга в Великобритании «Пушкинский дом» представит его проект «Барак «Желание»: переосмысливая Виктора Дувидова». Гинзбург заново открывает наследие выдающегося советского художника Виктора Дувидова (1932–2000). Он был иллюстратором детских книг и преследовался государством за гомосексуальность. Дувидов впоследствии создал серию эротических офортов и гравюр, частично основанную на его тюремном опыте. Обнаружив визуальные и концептуальные связи между веселыми детскими иллюстрациями и мрачными образами тюремной жизни и мужской телесности, Гинзбург размышляет о нашем понимании красоты и эстетической невинности. Используя оригинальные работы Дувидова и советские книги, художник создал серию коллажей, которые придают новое направление нашим мыслям о двойной идентичности и обнаруживают квир-чувственность даже в самых «стерильных» визуальных продуктах.

Выставка откроется в «Пушкинском доме» 25 ноября и продлится до февраля 2022 года.

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