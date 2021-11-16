﻿﻿﻿﻿﻿

Выставка Desire International откроется в Лондоне

Выставка Desire International откроется в Лондоне
Фото «Пушкинский дом»

Переосмысливаем советское наследие 

«Пушкинский дом» представляет групповую выставку двух современных художников – Евгения Фикса и Яна Гинзбурга. Она называется Desire International и призвана исследовать квир-чувственность, в том числе в советском наследии. Два совершенно разных проекта будут находиться в диалоге друг с другом, чтобы раскрыть потенциал визуального и вербального языка квир-идентичности.

«Международный квир-словарь» Евгения Фикса провозглашает возможность создания глобального освободительного лексикона, состоящего из слов и выражений, связанных с квиром в разных культурах. В словаре собраны термины из множества языков, в том числе внутренний сленг, используемый представителями сексуально и гендерно неконформных сообществ: «тематический» в России, «Beki» – на Филиппинах, «Polari» – в Великобритании, «Pajuba» – в Бразилии, – а также реаппроприированные слова, то есть оскорбления, которые в результате реклейминга перестали быть таковыми. Фикс исследует потенциал новоизобретенного языка в серии стихотворений, нанесенных на провокационные баннеры. Посетителям предлагается дополнить первое издание «Словаря Queer International», поделившись своим опытом и мнениями. Дизайн баннеров и специального выпуска «Словаря» создан Катей Сиверс.

В рамках первой презентации Яна Гинзбурга в Великобритании «Пушкинский дом» представит его проект «Барак «Желание»: переосмысливая Виктора Дувидова». Гинзбург заново открывает наследие выдающегося советского художника Виктора Дувидова (1932–2000). Он был иллюстратором детских книг и преследовался государством за гомосексуальность. Дувидов впоследствии создал серию эротических офортов и гравюр, частично основанную на его тюремном опыте. Обнаружив визуальные и концептуальные связи между веселыми детскими иллюстрациями и мрачными образами тюремной жизни и мужской телесности, Гинзбург размышляет о нашем понимании красоты и эстетической невинности. Используя оригинальные работы Дувидова и советские книги, художник создал серию коллажей, которые придают новое направление нашим мыслям о двойной идентичности и обнаруживают квир-чувственность даже в самых «стерильных» визуальных продуктах.

Выставка откроется в «Пушкинском доме» 25 ноября и продлится до февраля 2022 года. 

5a Bloomsbury Square WC1A 2TA
+44 (0) 20 7269 9770

 

profile-sample2
МВД: угроза терактов выросла
16-11-2021
profile-sample2
Выставка Desire International откроется в Лондоне
16-11-2021
profile-sample2
Британцы разработали новую вакцину от COVID-19
16-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.