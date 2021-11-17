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Александр Керенский: Агасфер революции

Александр Керенский: Агасфер революции
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В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения российского государственного и политического деятеля Александра Керенского, оставившего особый след в истории. Он был одним из активных борцов с царизмом и апологетов Российской республики. Керенский стал председателем Временного постцарского правительства. В его жизни были взлеты и падения, победы и фиаско. Он познал бремя всенародной любви и почти абсолютное неприятие. Полная противоречий, но яркая и неоднозначная личность. Предлагаем эскиз к портрету Александра Керенского от председателя Лондонского литературного клуба «Глагол» Валентины Коркоран.

 

Керенский умер в Нью-Йорке в 1970 году, в возрасте 89 лет. Похоронен в Лондоне. Некролог в эмигрантской газете «Русская мысль» заканчивался словами: «Да будет ему легка чужая земля»В чужой земле, на чужом погосте…

Он был главной фигурой на шахматной доске Февральской революции, в эпицентре всеобщего внимания. Какие только легенды, мифы и анекдоты о нем не гуляли! Как известно, в российской истории было три царя с именем Александр. В 1917 году председателя Временного правительства Александра Федоровича Керенского, переселившегося в Зимний дворец, иронически называли Александром IV.
Ходил слух, что он заказал обеденный сервиз с такой монограммой.

Но главная легенда большевиков – что он бежал из Зимнего, переодевшись в женское платье. Это было ложью, но оболваненные массы верили. В интервью с журналистом Генрихом Боровиком в 1966 году в Нью-Йорке Керенский попросил: «Господин Боровик, ну скажите там, в Москве, – есть же у вас умные люди! Ну не бежал я из Зимнего в женском платье!» На картине идеологически выдержанного соцреалиста художника Григория Шегаля Керенский бежит в женском наряде из Гатчины. В фильме 1970-х годов «Хранители вечности» он же, снова в платье, сбегает из Зимнего дворца. Историки давно развенчали этот миф, с тех пор прошло много лет, но образ председателя Временного правительства в женском платье до сих пор бытует в общественном сознании.

Подобные слухи Керенский объяснял ненавистью к нему монархистов. По его словам, они также распускали сплетни, будто он ночевал на кровати императрицы, и за глаза называли его «Александрой Федоровной». Эта неправда жгла ему сердце всю жизнь. Автор очерка не берется подтверждать или отрицать миф о переодевании, но нет дыма без огня. Велика ли вероятность появления слуха вследствие неверного толкования слова «платье»? Спасаясь от врагов, Керенский действительно переодевался в чужую одежду, однако облачился он не в костюм медсестры и горничной, как в легендах, а в матросский бушлат, дополненный водительскими очками. И бежал он не из Зимнего, а из Гатчинского дворца, где безуспешно пытался организовать освобождение Петрограда от большевиков. Керенский был в розыске, но ему удалось уйти от ареста и с помощью единомышленников скрываться в разных местах России.

7 фактов об Александре Керенском:

  • дед Керенского с 1830 года служил священником в селе Керенки в Пензенской губернии, от названия этого села и произошла фамилия;
  • в детстве Александр Федорович перенес туберкулез бедренной кости, в 1916 году у него была удалена почка, что не помешало политику дожить до 89 лет;
  • после Февральской революции Керенский появлялся на публике во френче военного образца, однако сам он никогда не служил в армии;
  • в июне 1917 года Временное правительство выпустило денежные знаки, получившие название «керенки»;
  • в 1915–1917 годах Александр Федорович был генеральным секретарем российской масонской организации (Верховного совета Великого востока народов России);
  • у отца Керенского начальником был Илья Ульянов – отец Ленина. Федор Керенский тогда работал директором Симбирской мужской гимназии, а Илья Николаевич заведовал всеми училищами города;
  • Керенский 54 года жил без одной почки. А когда понял, что заболел так, что не может больше за собой ухаживать, то отказывался питаться, чтобы приблизить смерть. Врачи пытались его насильно кормить, вводить питательные вещества, но он и здесь по мере сил чинил им препятствия.

О политике Керенском известно много. Что за человек был Александр Федорович? Личность интереснейшая совершившая множество ошибок, но и сделавшая множество хороших дел.

Он работал день и ночь и от напряжения иногда терял сознание. Возможно, прав философ Федор Степун, близко общавшийся с Керенским: «Я глубоко уверен, что большинство сделанных Керенским ошибок объяснялись не тою смесью самоуверенности и безволия, в которой его обвиняли враги, а полной неспособностью к технической организации рабочего дня. Человек, не имеющий в своем распоряжении ни одного тихого, сосредоточенного часа и дня, не может управлять государством. Если бы у Керенского была непреодолимая страсть к ужению рыбы, он, может быть, и не проиграл бы Россию большевикам».

Керенский умел, как никто другой, зажигать сердца людей. Он считался непревзойденным оратором своего времени – можно сказать, был телевизионным политиком дотелевизионной эпохи. Он обладал тем артистическим талантом, который должен быть присущ каждому политику, напрямую общающемуся с массами. В одном из интервью бывший государственный деятель с сожалением воскликнул: «Ах, если бы тогда было телевидение, никто бы меня не смог победить!»

Звездный час Александра Федоровича наступил 28 февраля (по юлианскому календарю) 1917 года. Взлет Керенского к власти начался уже во время Февральской революции, которую он не только принял восторженно, но и с первых дней был активным ее участником (во многом он ее и спровоцировал). Непосредственными результатами той революции стали отречение от престола Николая II, прекращение правления династии Романовых и формирование первого Временного правительства под председательством князя Георгия Львова, который продержался на посту главы государства до июля 1917 года, когда в результате июльского кризиса его сменил Керенский.

Он был женат три раза. В 1939-м, разведясь с Ольгой Львовной (первая жена, урожденная Барановская), женился на Лидии Триттон – австралийской журналистке. Позже Ольга с сыновьями покинула Советский Союз и перебралась в Великобританию. Сыновья Олег и Глеб стали крупными британскими инженерами, а внук Олег – видным балетным и театральным критиком. В 1985 году в фильме актера и режиссера Уоррена Битти «Красные» Олег сыграл своего деда.

Судьба подарила Александру Федоровичу много лет жизни. Его ожидало множество перипетий: тяжелые болезни, полунищее существование, забвение, ненависть окружающих и… новая любовь к Елене Петровне Ивановой-Пауэрс, исполнявшей в 1950-е годы должность личного секретаря-переводчика при особе экс-премьер-министра России.

Потерпев неудачу в июне 1918 года, Керенский эмигрировал и прожил за границей более полувека – сначала в Лондоне, потом в Берлине, позже в Париже. Когда немецкие войска стали угрожать Парижу, он покинул Францию и перебрался за океан. Керенский умер в Нью-Йорке 11 июня 1970 года, в возрасте 89 лет, но волею судеб был похоронен не в Америке. Местная русская православная церковь не стала его отпевать и погребать, сочтя масоном и виновником падения России. Сербская православная церковь тоже отказалась. Его тело было переправлено сыновьям в Лондон, где до сих пор покоится на кладбище Патни-Вейл (Pytney Vale) на юге столицы, не принадлежащем какой-либо вере. В чужой земле, на чужом погосте…

Отыскать могилу «русского Агасфера» несколько лет назад оказалось легко. Среди потемневших каменных крестов особенно выделялись ярко-белые мраморные. К сожалению, со временем мрамор потускнел, да и могилы требуют ухода. Два белых надгробия с пространством для зеленой травы. Под одним – сам Керенский, под другим – сын Глеб и бывшая жена Александра Федоровича Ольга Львовна. И тут же, по другую сторону от могилы, место упокоения еще одного сына – Олега. Керенский всю жизнь бегал от своей жены и сыновей, а смерть соединила их.

Говорят, что под конец жизни Александр Федорович сказал в интервью советскому журналисту-международнику Генриху Боровику: «Знаете, кого бы я расстрелял, если бы мог вернуться назад, в 1917 год? Себя, Керенского…» Что означала эта загадочная фраза, никто не может понять до сих пор.

Керенский шел к власти долгим и трудным путем и в конце концов добился своего. Но вот удержать ее оказался не способен, фактически подарив победу своим главным противникам – большевикам. Говорят, что жизнь Керенского до 1917 года – и сейчас белое пятно в истории.
«Меня прочили в священники, в богословы, но я мечтал быть актером… а стал политиком. Жизнь причудлива», – любил повторять Александр Федорович, поглаживая рукой знакомую некогда всей России стрижку «ежик».

Александр Керенский вызывал неуемное восхищение одних и столь же безмерную, но уже провожающую его даже до могилы ненависть других. Ни того, ни другого, по совести говоря, он не заслужил.

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