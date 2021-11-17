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Деньги превращаются… в цифры

Деньги превращаются… в цифры
Фото123rf.com
Анастасия Яковлева

Анастасия Яковлева

Как мир оказался на пороге «digital money»-революции? 

Вопрос о необходимости введения в обиход цифровой валюты актуален как никогда – его обсуждает весь мир. А на днях Банк Англии и министерство финансов Великобритании заявили о том, что уже в следующем году начнут проводить официальные консультации, касающиеся продвижения цифровой валюты центрального банка (CBDC), но процесс внедрения новой формы денег довольно сложный – на это потребуются годы. Однако уже есть страны, которые ввели подобное новшество и активно им пользуются. Что же такое цифровая валюта и как британцы смогут ее тратить? И почему правительства мира так заинтересованы в нововведении?

Подготовка полным ходом

Решение о внедрении цифровой валюты Банка Англии для Великобритании пока еще не принято, но активное обсуждение данного вопроса уже стало большим шагом на пути его реализации – особенно после того, как канцлер Риши Сунак объявил о создании рабочей группы для изучения преимуществ и рисков указанной идеи. Как отметил Сунак, группа казначейства и Банка Англии создается в рамках ряда мер, направленных на развитие страны после выхода из ЕС.

Канцлер сказал, что рабочая группа, возглавляемая заместителем управляющего банка по финансовой стабильности Джоном Канлиффом и генеральным директором финансовых услуг казначейства Кэтрин Брэддик, будет координировать исследовательскую работу по этой теме. Будут созданы два новых форума для привлечения технических экспертов и ключевых заинтересованных сторон, включая финансовые учреждения, розничных торговцев, предприятия, группы гражданского общества и потребителей.

Треднидл-стрит пояснила, что CBDC будет представлять собой новую форму цифровых денег для использования домашними хозяйствами и предприятиями. «Они будут существовать вместе с наличными деньгами и банковскими вкладами, а не заменять их», – говорится в заявлении регулятора. Банк также добавил, что рабочая группа будет широко взаимодействовать с заинтересованными сторонами по вопросам преимуществ, рисков и практических аспектов CBDC. Прежде всего обсуждаться будет то, как Банк Англии внедрит новую валюту в экономику, как домашние хозяйства и предприятия будут ее использовать, а также каковы будут последствия для финансовой стабильности Великобритании.

В целом, власти видят во внедрении такой валюты большие плюсы. Как отметил министр финансовых услуг Джон Глен, розничные CBDC будут использоваться людьми и компаниями для повседневных платежей и помогут стране оставаться на переднем крае инноваций и технологий в финансовом секторе.

Целевая группа и форумы

Пока еще «не было принято никакого решения о том, вводить ли CBDC в Великобритании, что было бы крупным национальным инфраструктурным проектом», – отмечается в заявлении Банка Англии. Однако хотя, по уточнению пресс-службы банка, «самая ранняя дата запуска CBDC в Великобритании будет во второй половине десятилетия», подготовка к нему уже идет полным ходом. Кстати, подробную информацию о созданных форумах и рабочей группе Банка Англии и казначейства можно найти на сайте регулятора.

123rf.com

Откуда ноги растут

История вопроса о внедрении CBDC начинается с момента роста популярности криптовалют (например, биткойна) и снижения использования наличных денег. Именно тогда политики начали проявлять повышенный интерес к цифровым валютам центральных банков.
Впервые в Британии о цифровых деньгах заговорили после доклада чиновника Банка Англии Бена Бродбента в 2016 году, который и предложил несколько вариантов того, как центральным банкам можно использовать цифровые валюты . Упоминал об этом и Европейский центральный банк в 2012 году в докладе «Схемы виртуальных валют». Эксперты отмечали, что «виртуальные сообщества» могут создавать собственную цифровую валюту для обмена товарами или услугами. Тогда в докладе давалось определение виртуальной валюты как одного из видов нерегулируемых государством цифровых денег, которые создаются и контролируются обычно разработчиками и принимаются среди членов определенного «виртуального сообщества».
В 2013 году комиссия по финансовым преступлениям (FinCEN) при министерстве финансов США обнародовала документ, в котором объяснялась применимость американского закона о банковской тайне при создании, обмене и передаче виртуальных валют.

В других странах

Планы по внедрению CBDC разрабатываются и тестируются уже во многих странах. Как обычно, на передовой – Китай: Народный банк Китая начал работу над цифровым юанем еще в 2014 году. С того времени было проведено 10 масштабных тестов системы, последний из которых был запущен в этом году. Согласно выводам Народного банка Китая, цифровой юань лучше защищает конфиденциальность пользователей. Сейчас такая валюта действует в четырех провинциях, а к Олимпийским играм 2022 года планируется ее полномасштабное внедрение по всей стране.

Кстати, в июле китайский банк обнародовал «белую книгу проекта цифрового юаня» на английском языке, где говорится, кто и как может использовать такую валюту. Например, иностранные туристы смогут рассчитываться цифровым юанем без открытия счетов в китайских банках во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Кроме того, летом в столице уже начали конвертировать цифровой юань в наличные. Промышленный и коммерческий банк Китая одобрил обналичивание такой валюты в нескольких тысячах банкоматов.

В 2021 году цифровая валюта появилась и на Карибах. Восточно‑Карибский банк запустил DCash – аналог восточно-карибского доллара. Сейчас тесты проводятся в Антигуа и Барбуде, Гренаде, Сент‑Китсе и Невисе, а также Сент‑Люсии. Граждане используют платежи и переводы в DCash, платят новой валютой в банках, ресторанах и магазинах.

Европейский центральный банк в июле сделал первый шаг к запуску цифровой версии евро, начав 24-месячный этап исследования, за которым последуют три года внедрения. В целом, Европейский центральный банк начал обсуждать эту тему в 2020 году. Согласно выводу банка, европейцы в первую очередь хотят быть уверены в конфиденциальности и безопасности цифрового евро. Также они надеются, что им будет удобно пользоваться на территории всего ЕС, а допкомиссия при этом может совсем отсутствовать.

Центробанк России еще год назад представил концепцию цифрового рубля, согласно которой цифровой рубль будет храниться в электронном кошельке. При этом граждане смогут передавать специальный код для использования с одного кошелька на другой, а цифровыми рублями можно будет рассчитываться как онлайн, так и офлайн.

В США в ближайшее время будут запущены пять пилотных проектов цифрового доллара. К слову, пару лет назад Facebook уже анонсировал электронную валюту Libra, однако тогда компанию жестко раскритиковали финансовые институты США, отметив, что это может подорвать суверенитет доллара и даст свободу в «отмывании» средств.

Если введут?

На своем сайте Банк Англии дает подробное объяснение, что такое цифровая валюта и как можно будет ее использовать. Итак, сейчас Банк предоставляет физические деньги в виде банкнот, которые могут использоваться домашними хозяйствами и предприятиями для совершения платежей, а также электронные деньги, которыми могут пользоваться только банки и отдельные финансовые учреждения. В случае внедрения цифровой валюты электронные деньги, выпущенные Банком Англии, станут доступными для всех домашних хозяйств и предприятий. Это позволит каждому производить электронные платежи деньгами центрального банка.

Если бы CBDC был введен, он был бы номинирован в фунтах стерлингов, как банкноты, поэтому £10 CBDC всегда будут стоить столько же, сколько банкнота £10. Любая CBDC будет введена одновременно с наличными и банковскими депозитами, а не заменит их. CBDC может создать новые возможности для платежей и того, как Банк поддерживает стабильность цен и всей финансовой системы Великобритании. Но это также может создать проблемы, с которыми нужно будет очень осторожно справляться. Поэтому пока идет период активного изучения CBDC и опоры на опыт как внутри Банка Англии, так и за его пределами.«Наше видение – более открытый, экологичный и технологически продвинутый сектор финансовых услуг, – сказал Риши Сунак. – Великобритания уже известна тем, что находится в авангарде инноваций, но нам нужно идти дальше. Шаги по стимулированию роста финансовых технологий, расширению границ цифровых финансов и повышению эффективности финансовых рынков будут продвигать нас вперед. И если нам удастся реализовать исключительный потенциал технологий, мы укрепим позицию Великобритании как крупнейшего финансового центра мира».

Глобальный катализатор

На самом деле главным толчком, после которого мировые правительства зашевелились и заговорили о необходимости внедрения цифровой валюты, стала попытка компании Facebook ввести собственную валюту. «У центробанков есть выбор: стоять перед набирающим скорость поездом или сесть в него и воспользоваться преимуществами», – написал тогда Хью ван Стинис, бывший старший советник председателя Банка Англии.
Напомним, что Facebook в середине 2019 года анонсировал выпуск стейблкоина Libra. Осознание того, что частная компания может превратиться в мировой центробанк, выпускающий собственную цифровую валюту (пользователем социальной сети является каждый четвертый житель планеты), повергло правительства стран в шок. И центральные банки, которые раньше спокойно относились к «мелким» частным криптовалютам, забили тревогу: стейблкоин мог стать глобальным средством расчета и поэтому угрожал стабильности всей мировой финансовой системы.
«Libra продемонстрировала, что центральные банки не должны игнорировать новую цифровую реальность», – сказал тогда глава центрального банка Швеции Стефан Ингвес.

В чем сила, брат?

Для чего вообще национальным банкам и гражданам нужна цифровая валюта? В чем ее преимущество и отличие от уже существующих криптовалют?

Прежде всего это хорошая альтернатива долларовой системе расчетов, принятой в мире. Также цифровые валюты реально ускоряют проведение платежей и увеличивают объемы транзакций, повышая уровень ВВП, упавший во всех странах во время пандемии. Цифровая валюта в целом создаст новую надежную финансовую систему, поскольку она будет гарантироваться национальными банками. Среди плюсов для потребителей – приобретение товаров и услуг по более низким ценам. Например, когда покупатель платит за товар, до 5% средств получают платежные системы в качестве эквайринговой комиссии. Криптовалюты, в свою очередь, как и фиатные платежи по QR-кодам, позволяют рассчитаться с продавцом напрямую, без посредников, таких как Visa или Masterсard. В итоге товары и услуги обходятся гораздо дешевле. Расчеты с помощью государственной цифровой валюты не будут совсем бесплатными, но все же комиссия снизится.

Что касается возможных минусов использования этой валюты, главный заключается в том, что государство получит все данные о финансах граждан. Также есть много вопросов о кибербезопасности: властям необходимо обеспечить безопасность новой системы, чтобы избегать хищения валюты через кибервзломы. Кроме того, существует огромный риск банкротства коммерческих банков, если люди захотят забрать деньги со счетов коммерческих банков и перевести их на счета центрального банка. К слову, известный экономист Нуриэль Рубини вообще уверен в том, что CBDC может навредить не только коммерческим банкам, но и всей мировой системе криптовалют. Все же, по его мнению, проблему с коммерческими банками можно будет решить, если ввести ограничение на открытия счетов в центробанке – чтобы внедрять систему постепенно.

И еще один важный момент. Национальную валюту не стоит путать с криптовалютой. Криптовалюты не имеют самого главного параметра денег – эмитента, гарантирующего надежность выпуска. Криптовалюты – это частные токены, которые могут менять владельцев; в основном они не могут быть использованы в качестве платежного средства. К тому же их стоимость непостоянна, поэтому надежными их назвать нельзя. В свою очередь, цифровая валюта центральных банков, по сути, – это дополнительная форма уже существующих национальных денег.

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