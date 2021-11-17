Дорога к храму: соборы Англии

Англия знаменита своими замками и соборами, коих сохранилось немало – и даже в первозданном виде. Они поражают своими масштабами и красотой: каменное кружево готики и интерьеры завораживают! Давайте прогуляемся по некоторым из них.

Кентерберийский собор

Главным англиканским храмом Великобритании, где расположена резиденция духовного главы Англиканской церкви – архиепископа Кентерберийского, является Кентерберийский собор. В 596 году Августин Кентерберийский был послан папой римским миссионером к англосаксам, там же он и основал церковь во имя Иисуса Христа и стал архиепископом. Так началась история собора. Со временем он расширялся, и основное здание было перестроено в 1070–1077 годах. Камень завозили из Франции, да и сам собор строился по образцу каннского Сент-Этьена, где служил аббатом тогдашний епископ Ланфранк. Когда с готового здания были сброшены леса, народ поразился его красоте и мощи – ничего подобного в Англии того времени не было.

Печально знаменитым собор стал в 1170 году, когда был убит архиепископ Томас Бекет. Он не ладил с королем Генрихом II, часто вступая с ним в перепалку. Однажды в порыве гнева монарх воскликнул: «Да неужели никто меня не избавит от этого мятежного попа?!» Слуги короля поняли это слишком буквально, и строптивый Бекет сложил голову прямо на своем рабочем месте. После этого вопиющего случая паломники ринулись в собор почтить память архиепископа, принося дары и пожертвования. Народу приходило так много, что все желающие не помещались, и было решено расширить здание. Его надстраивали и расширяли, оно обрастало арками и капеллами, рядом возникли конюшня, прачечная, пекарня, даже винодельня и пивоварня. При храме появился монастырь, куда регулярно наведывались паломники.

Как и другие постройки, Кентерберийский собор периодически страдал от огня, но ни один пожар по разрушительности не мог сравниться с реформой Генриха VIII. Монастырь при храме прекратил свое существование в 1539 году, тогда же были изъяты мощи Томаса Бекета и благополучно утрачены. А в годы Английской революции (1642–1649) ворота лишились статуи Христа, да и деревянные двери сильно пострадали. Много воды утекло с того времени, немало уникальных реликвий было повреждено, разворовано, сожжено. Во время Второй мировой войны при бомбардировках Люфтваффе пострадала только библиотека – зажигательные бомбы быстро тушили, спасая саму церковь. Также в войну были частично утрачены прекрасные витражи, однако позднее их отреставрировали. Удивительно, но деревянные балки, уложенные при строительстве, держатся очень даже неплохо, чего нельзя сказать о свинцовой крыше, которая требует срочного ремонта.

Ежедневно в 8:00 и 21:00 можно услышать звон 21 колокола, старейший из которых, «Гарри», был отлит в 1635 году и весит 400 килограммов, но он не самый тяжелый из них – самый большой весит почти 1,8 тонны. Еженедельно звонари практикуются в своем искусстве, так что если хотите услышать колокольный звон, то приезжайте в Кентерберийский собор в четверг к 19:00.

ГДЕ: Cathedral House, 11 The Precincts, Canterbury CT1 2EH

Глостерский собор

На месте нынешнего собора было аббатство Святого Петра, возникшее в 678 году. Строительство самого храма началось в 1089 году. Разумеется, сооружен он был не сразу: в XI веке возвели главный неф, в XIII – своды, а западный фасад, центральную 69-метровую башню и капеллу в честь Богородицы – лишь в XV столетии. Именно поэтому собор впитал в себя и готические, и романские черты, и даже викторианские нотки, появившиеся в XIX веке при ремонтных работах. На уникальных витражах, старейшие из которых датируются XIV веком, изображены игра в гольф и что-то наподобие футбола.

Интересно, что в XVI столетии, при разрушительной церковной реформе Генриха VIII, пострадало аббатство, но не храм. Генрих основал здесь соборный хор, который действует и поныне. Аккомпанирует старинный орган, единственный в Англии, уцелевший с XVII века. В Глостерском соборе есть еще одна уникальная реликвия – самый большой колокол в Британии, «Большой Питер», который весит чуть менее 3 тонн. Конечно, «старика» берегут, и он исправно подает голос во время рождественской и пасхальной служб.

Глостерский собор на своем веку повидал немало знаменитых личностей. Здесь короновался король Генрих III, здесь нашел свое последнее пристанище Эдуард II, убитый неподалеку, в замке Беркли, здесь же покоятся старший сын Вильгельма Завоевателя Роберт III Куртгез, который был большим донатором храма, и пионер вакцинации Эдвард Дженнер.

По-настоящему собор стал знаменит благодаря кинофраншизе о Гарри Поттере: его стены стали домом для студентов Хогвартса. Точнее, здесь снимали сцены, где Гарри с друзьями прогуливаются по коридорам школы чародейства – в кадре хорошо видны резные потолки и арки. Когда прихожане узнали о том, что здесь планируются съемки фильмов про магию, многие были возмущены: как можно оскорблять святыню оккультными науками? Но руководство собора посчитало, что кино о юном волшебнике – это никакая не пропаганда магии, а всего лишь детская сказка. Конечно, на время съемок пришлось немного поколдовать над зданием: замаскировать электрощиты и проводку, слегка подретушировать витражи, чтобы они не выдавали «церковную принадлежность», Адама и Еву временно «одеть», чтобы они не выделялись в кадре. Многочисленные надгробия на монастырских этажах тоже замаскировали, прикрывая войлоком, а потом окрашивая в тон каменного пола. Для достоверности сцены, где Плакса Миртл затопила туалет, в соборе на самом деле устроили потоп.

Помимо «Гарри Поттера», храм появлялся в сериалах «Пустая корона», «Волчий зал», «Доктор Кто» и «Шерлок».

ГДЕ: 12 College Grn, Gloucester GL1 2LX

Линкольнский собор

Как и у всех английских соборов, история Линкольнского не была безоблачной. Его строительство началось в 1072 году. Он больше напоминал замок, нежели божий дом. В 1141 году при пожаре рухнула кровля и пострадала часть стены, из-за чего строительство пришлось начинать чуть ли не с нуля.

Собор разрушался во время частых военных действий, отстраивался и снова разрушался, пока не был окончательно поврежден… землетрясением – явлением в Англии, прямо скажем, нечастым. И вновь начались работы по восстановлению, которые закончились к началу XIV века. Красавец-храм возвышался над городом, его резные башни были видны из любой точки, а само здание поражало своей необычной асимметрией. Но самой примечательной в то время была часовня, на которой появился 160-метровый шпиль. Он-то и сделал собор знаменитым на весь мир: тогда это была высочайшая постройка на планете (даже выше пирамиды Хеопса). 238 лет Линкольнский собор считался самым высоким зданием мира, пока в 1548 году шпиль не обрушился. Как бы то ни было, это выдающийся и ценнейший образец английской готики.

На северной стене храма можно увидеть фигурку черта высотой в 1 фут. Кто и зачем ее установил, неизвестно, но есть красивая легенда о ее появлении. Когда-то черт выпустил своих чертенят погулять, но налетел сильный ветер, и разлетелись они в разные стороны. Двоих занесло в Линкольнский собор. Чертенята поразились его величию и красоте и сначала побоялись туда заходить. Но один из них, самый смелый и самый нахальный, не только решился войти, но и начал пакостить: то прихожан толкнет, то священнику подножку подставит, то начнет завывать, когда поет церковный хор, – в общем, резвился как мог. Тогда даже ангельскому терпению пришел конец: спустились ангелы с небес и призвали чертенка к порядку. «А что вы мне сделаете?» – заявил забияка, взлетел под своды храма и окаменел.

ГДЕ: Minster Yard, Lincoln LN2 1PX

Солсберийский собор

В отличие от описанных выше, этот шедевр был построен очень быстро – всего за 38 лет. Собор Девы Марии XIII века с его 123-метровым шпилем является самым высоким средневековым зданием в Великобритании. Но собора могло бы и не быть, как и самого города.

Повздорили как-то в XIII столетии шериф Уилтшира и епископ Солсберийский, и кафедра была перенесена из города Сарум на близлежащую равнину. Вокруг стройки возникли поселения, жизнь становилась более активной, и город, который назвали Новый Сарум, постепенно затмил старый, который стал ветшать. Более того, кирпичи и камни домов Сарума растаскивали для постройки домов в Новом Саруме. Собор возводили в основном на пожертвования. И из-за энергичных темпов работы храм целостен по стилю – это раннеанглийская готика. Знаменитый шпиль оснащен железными креплениями и распорками, чтобы он не повторил судьбу шпилей других соборов. Многие архитекторы Европы пытались повторить конструкцию шпиля, но создать точную копию не удалось никому. К слову, вес шпиля составляет около 6 тонн. Чтобы рассмотреть его изнутри, нужно подняться на высоту 68 метров, для чего придется преодолеть 332 ступени.

Удивителен собор и тем, что здесь нет колоколов. Колокольню разобрали в конце XVIII века, на ней когда-то были часы без циферблата, отбивавшие время при помощи колокола. Сохранившись с 1386 года, эти часы и по сей день отсчитывают время и считаются старейшими механическими часами в мире. После сноса колокольни их перенесли в башню собора, но в конце XIX века убрали на чердак, где они пылились почти 70 лет. И лишь в 1950-х годах часы отреставрировали и пустили в ход.

Также в храме размещена самая большая в Англии 3-метровая купель, наполненная водой. Ее сооружение обошлось в £180 000, собранных прихожанами.

Но настоящее сокровище, которое хранится в соборе, – это один из подлинных экземпляров «Великой хартии вольности», составленной в 1215 году! Это первый в английской истории законодательный акт, ограничивающий королевские права. И, как говорят историки, в Солсберийском храме находится лучший из четырех уцелевших оригиналов хартии. В 2018 году уникальный документ пытались похитить, разбив стекло витрины, но, к счастью, реликвия не пострадала.

Собор не раз вдохновлял художников, самая знаменитая картина принадлежит кисти Джона Констебла – классика английского пейзажа.

ГДЕ: Salisbury SP1 2EJ

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В одной статье невозможно охватить даже малую часть соборов Англии. Мы рассказали лишь о некоторых из них. Они – молчаливые свидетели национальной истории, но могут рассказать многое…

Подготовила Оксана Кеш