Осенняя Англия – чудо, доступное всем

Осень обладает немного меланхоличным очарованием, и в эту пору самое радостное – нагуляться по переодевшимся в золото лесам и надышаться терпким запахом опавших листьев. Заодно можно и набраться сил на грядущую зиму. Сегодня мы расскажем о регионах, особенно красивых именно в листопадную пору, и, возможно, поможем вам выбрать маршрут для следующего путешествия.

Нью-Форест

Мой любимец в это время – это Нью-Форест. Большая его часть входит в состав New Forest National Park и располагается на территории двух графств – Хэмпшира и Уилтшира. Парк огромный – 566 квадратных километров, и это пространство делят между собой поля, луга, вересковые пустоши и леса, в основном лиственные. Лес тут очень древний: статус королевского он получил еще в XI столетии и уже к этому времени считался старым. Это один из немногих лесов Англии, где ландшафт сохранился неизменным с эпохи Средневековья – как раз за счет полученного статуса. Нью-Форест обладает самой высокой концентрацией древних живых растений в Западной Европе (древними считаются деревья, проросшие ранее 1600 года). Осенью лес приобретает медно-золотую окраску – все его многовековые дубы и буки после первых заморозков меняют цвет листьев на такой драматичный оттенок, что насмотреться невозможно. Корявые и неохватные, они придают чаще своеобразное настроение: появляется ощущение, что на дворе «темные века» и лесные разбойники тоже где-то недалеко. На территории есть прогулочные треки, но в некоторых местах лес до сих пор кажется нехоженым, а если увлечься, то здесь запросто можно заблудиться (что, на мой взгляд, леса только украшает). Ну и особенно радует, что в Нью-Форесте много грибов.

Котсуолдс

В Котсуолдс большинство туристов старается поехать летом, полагая, что деревня – место, где приятнее в жаркую погоду. Котсуолдс – историческая зона на территории шести графств, заполненная мягкими пологими холмами, травянистыми долинами и деревеньками, настолько живописными, что даже не верится. Все постройки тут издревле возводят из местного золотистого камня, и осенью все эти сказочные коттеджи, горбатые старинные мосты и древние крошечные церкви враз приобретают какую-то совсем неземную красоту. Летом все замаскировано буйной зеленью, но в ноябре небо становится густо-синим, вода в реках – темной, листья – ярко-желтыми, и это подчеркивает и особенности архитектуры, летом куда менее заметные, и цвет и фактуру камня, и древность уникального региона.

А еще осенью обязательно нужно заехать в Вестонбиртский арборетум – один из самых крупных дендрариев на территории Британии. Деревья собраны со всех частей мира, и к ноябрю цвет листьев тут меняется от дорожки к дорожке так неожиданно, что предсказать все оттенки просто невозможно.

Йоркшир-Дэйлс

Еще одно невероятное сочетание – осень и горы. Насладиться им можно, например, в Йоркшир-Дэйлс. Одноименный Yorkshire Dales National Park занимает большую часть региона и вполне этого заслуживает. Не очень высокие, но сильно изрезанные ветром и от этого живописные скалы и тихие долины между ними вкупе с изобилием озер хороши в любой сезон. Но представьте все это в красках осени – и получите идеальный пейзаж, своеобразный в своей мрачноватой красоте и редкий по выразительности. Горы здесь фактурные, с массой пещер самых странных форм, причудливых утесов, обрывов, узких ущелий и разных водоемов – от тихих озер до быстрых горных речек. Камень тут, в отличие от Котсуолдса, более темный, и на его фоне желтые листья кажутся особенно яркими. Узкие тропинки прогулочных треков вьются среди зарослей, огибают ежевичные дебри и одиночные огромные дубы с потемневшей после очередного морозца листвой. А какой вид сверху открывается на золотящуюся долину – и вовсе описать словами нельзя! Прогулку при желании можно дополнить заходом в какую-нибудь пещеру (многие из них открыты для посетителей) или к водопаду, а можно выбрать специальный маршрут и поглазеть на дикую живность – ее здесь много, и олени совсем не пугливые.

Йоркшир-Дэйлс обладает большим биоразнообразием – горы и холмы перемежаются вересковыми полями, обширными лугами, болотами (в том числе горными, со своим особенным микроклиматом) и каменистыми долинами, будто сохранившимися с юрского периода, и в каждом из них свои флора, климат, свет и пейзаж, неизменно интересные.

Дартмур

У меня есть еще один любимец – Дартмур. Под этим названием существуют регион в графстве Девон и большой парк, занимающий большую его часть. Девон вообще очень хорош по осени. Хотя некоторые считают, что на море имеет смысл ехать только летом, на самом деле осенью здесь тоже здорово. Купаться, конечно, не захочется, но погулять вдоль берега по рыжей траве и послушать, как высокие волны с гулом разбиваются о берег, – это большое удовольствие, особенно с учетом того, что климат здесь теплее, чем в остальных частях Англии.

Отдельная радость – национальный парк Дартмур. Лесов здесь, на побережье, мало, больше вересковых пустошей и болот. Многие из нас с описанием этих мест познакомились еще в детстве при чтении «Собаки Баскервилей»: действие повести происходит здесь, на Дартмурских болотах. Кто-то считает, что болото – это что-то мрачное и скучное, но на самом деле все совсем не так. Осенью орхидеи тут, конечно, не цветут (кстати, они здесь на самом деле есть, но ради них надо приезжать в начале июня), однако и без них места хороши неимоверно: каждая травинка, каждый пучок мха и каждая кочка приобретают свой собственный колер – по тысяче оттенков красного, желтого, зеленого и коричневого на квадратный метр, от чего склоны кажутся расписанными акварелью. То тут, то там с ними смешиваются другие цвета в диапазоне от белого до лилового – это отцветает вереск. Побывать там, где его много, большая радость – один запах чего стоит.

Дартмур обладает самым большим количеством древнейших памятников: менгиров, древних крестов, друидских святилищ и т. п., а также рекордным количеством легенд на каждую затерянную в пустошах деревеньку.

Королевские ботанические сады Кью

Напоследок – вариант для тех, кому не хочется куда-то выезжать из Лондона: это совсем не обязательно, ведь здесь находятся Королевские сады Кью с самой большой и самой разнообразной ботанической коллекцией на планете! Более 50 тысяч собранных со всего мира растений размещены с расчетом не только на чисто научный интерес, а еще и на любопытство фланирующей публики. Посадки сделаны с учетом смены сезонов, и осенью все здесь посвящено цвету – желтому, красному, зеленому и множеству других оттенков. Вы знали, например, что листья некоторых экзотических деревьев со сменой сезона становятся черными, фиолетовыми, розовыми или синеватыми? Здесь их можно увидеть, причем в лучшей их поре и форме, потому что в ботаническом саду все сделано с такой огромной любовью к природе, что плановые посадки враз обретают жизнь и свойственное природе буйство.

Количество экзотики здесь велико, и посмотреть на это бесконечное разнообразие очень интересно – красивых, но вездесущих типовых рододендронов, какими торгуют все британские садовые центры, тут не водится. Самые любопытные и красочные части на каждый сезон обычно перечислены на официальном сайте садов, при желании там можно и карту скачать. Но вообще сады Кью организованы так, что лучше всего просто идти, куда идется, растворяясь в свежем воздухе и шуршании листьев.

Подгтовила Елена Чернявская