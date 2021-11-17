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Поттериана возвращается 20 лет спустя

Поттериана возвращается 20 лет спустя
Фото кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Проект HBO соберет всех актеров саги 

Стриминговая платформа HBO Max анонсировала специальный эпизод, посвященный 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» – первой картины франшизы о юном маге, сообщает Reuters. В шоу появятся исполнители главных ролей киносаги: Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, – а также Том Фелтон (Драко Малфой), Джеймс и Оливер Фелпс (близнецы Уизли), Робби Колтрейн (Хагрид), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) и другие.

Сервис опубликовал тизер специального эпизода, получившего название «Возвращение в Хогвартс». Ролик смонтирован главным образом из фрагментов фильмов поттерианы, поэтому о содержании шоу судить трудно. По данным информагентства, автор книг о приключениях юного волшебника Джоан Роулинг участвовать в съемках эпизода не будет. Шоу выйдет в эфир 1 января 2022 года. 

«Будущей ретроспективой мы отдаем дань уважения всем, чью жизнь изменил этот  культурный феномен, – от талантливых актеров и съемочной группы, которые вложили свои сердца и души в создание выдающейся франшизы, до страстных фанатов, в которых 20 лет живет дух волшебного мира», – заявил президент киностудии Warner Bros. Томас Айшем.

Серия фильмов о Гарри Поттере насчитывает восемь картин, снятых четырьмя режиссерами в течение 10 лет – с 2001 по 2011 год, а также два спин-оффа по циклу «Фантастические твари». Киносага занимает третье место в списке самых прибыльных франшиз: общие кассовые сборы всех десяти лент превышают $9,2 млрд.

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