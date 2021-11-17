Правда и ложь о британских ученых

Любви с первого взгляда не существует, вино вреднее водки, Джек-потрошитель был парикмахером, количество зубов зависит от материального положения – эти все потрясающие открытия принадлежат британским ученым, которые не устают поражать мир научными открытиями и безумными исследованиями. Откуда произошел мем про британских ученых, кто они вообще такие, почему любят заниматься всякой ерундой и, наконец, британцы ли они на самом деле? Разбираемся.

Кто придумал мем про британских ученых?

Считается, что мем появился в конце 2003 – начале 2004 года, а породил его таким – ироничным, бессмысленным и абсурдным – рунет. А точнее, пользователь Плешнер российского коллективного блога dirty.ru. Созданные им сотни мемов про абсурдные изыскания британских ученых до сих пор пребывают в статусе легендарных. Все они были ранее опубликованы в российских СМИ, и это открытие сделал Максим Кронгауз, исследователь интернет-языка. Интересно, что единственного числа у термина нет, иногда используется вариация «английские ученые».

Ярким примером одного из первых мемов, разлетевшихся в Сети со скоростью света, был следующий пост: «Британские ученые установили, что большинство водителей, нарушающих правила дорожного движения, являются латентными гомосексуалистами». Ясное дело, это явное издевательство, и для человека, обладающего более или менее хорошим чувством юмора и понимающего реалии жизни, это очевидно. Но нет! Многие совершенно серьезно отнеслись к этому «открытию». И понеслось… До сих пор всплывает то тут, то там.

Медиавирус поразил если не всех, то очень многих пользователей рунета. Он скользкий и неуловимый: некий факт, опирающийся на реальность, притворяющийся реальностью, но искажающий ее. Так что если нужно сделать абсурдный вброс, передать ложную или псевдонаучную информацию, то сообщение надо начать со слов «британские ученые доказали», и всем понятно – это некий код, как бы сигнализирующий о том, что далее будет нелепость и дичь. Факты, изложенные в сообщении, могут быть вполне реальными. Да, научные исследования проводились, но они крайне далеки от серьезности: например, «люди начинают лгать с шестимесячного возраста», «девять из десяти лондонских божьих коровок болеют грибковым венерическими заболеваниями», «британские ученые – самые умные», «после восьмидесяти лет сексуальная жизнь налаживается».

Почему именно британские ученые?

Настоящие британские ученые объясняют это явление вполне материальными причинами. Система научных исследований в Великобритании грантовая: вместо углубления и расширения научных знаний происходит бессмысленное расходование выделенных средств, причем часто – на научные изыскания, чья ценность состоит в громкости и сенсационности. Кроме того, из-за ограниченных размеров грантов невозможно провести достаточно масштабное и полноценное исследование. Специалисты тратят ресурсы на то, чтобы доказать, что, например, секс лучше мастурбации или что еда, быстро поднятая с пола, не считается инфицированной; деньги расходуются и на то, чтобы синтезировать химическое вещество со вкусом лука, установить, что человек во сне съедает в среднем семь пауков, шмели могут ловить маньяков, а коты думают, что человек – это большой кот.

Впрочем, не все так однозначно. Создание не прилипающей к асфальту жевательной резинки, как выяснилось, не такое уж и бесполезное занятие: ежегодно на ее отдирание тратятся колоссальные средства. Чем не решение экологической и финансовой проблем?

Кто виноват?

Мем оказался таким живучим по нескольким причинам. Ученые Великобритании на самом деле играли и играют огромную роль в развитии мировой науки, доля их научных публикаций очень большая, исследования подпитываются грантами и коммерческими заказами. Медиа же нередко искажают суть исследований и их результатов.

Начнем с журналистов. Почему они виноваты в распространении мемов? Если коротко и упрощенно, то проблема номер один – в кликбейтности. Клики, как известно, наше новое все, и, чтобы достичь их достаточного количества, заголовки статей делают экстравагантными и сенсационными, а также более простыми, чтобы привлечь больше аудитории. Например, под заголовком «Ученые выяснили, почему пчелы любят цветы» может скрываться статья о серьезном исследовании, направленном на выяснение того, почему пчелы летают к одним растениям и игнорируют другие. На первый взгляд, глупость, на самом деле – выявление экологических проблем. Чтобы донести информацию до как можно большего числа людей, упрощается подача.

А проблема номер два выявляет целую сеть «преступников». Так, ученые из университета Кардиффа доказали, что вовсе не журналисты начинают первыми, а пиарщики. Получив от ученых определенную информацию, они трансформируют ее до неузнаваемости в своих релизах, а уже потом подключаются журналисты – и тоже со своими комментариями. Понять это можно. Зачастую, узнав нечто новое, люди настолько увлекаются, что потом выдают в сильно приукрашенном виде. А сенсация – товар ходовой. Естественно, вина лежит на крайнем, то есть журналисте. Но вообще виноваты сразу все: ученые, которые недостаточно ясно донесли идею, авторы пресс-релизов, которые неверно поняли и приукрасили ее, журналисты, которые, в свою очередь, добавили специй для большего охвата, и, наконец, читатели, которые прочли и поверили.

Вот примеры настоящих заголовков из официальных пресс-релизов разных научных институтов Великобритании: «Британские ученые вычислили пропорции идеального снеговика», «Британские ученые изучили состав грязи в пупке», «Британские ученые установили: коты думают, что человек – это большой кот», «Британские ученые доказали отсутствие пользы при проглатывании магнитов».

История не нова. Еще Ярослав Гашек вывел поэтапную формулу зарождения мифа (а в нашем случае – мема) в «Похождениях бравого солдата Швейка»: «Желая преподнести читателю что-нибудь новое и неожиданное, я сам выдумывал животных. Я исходил из принципа, что, например, слон, тигр, лев, обезьяна, крот, лошадь, свинья и так далее – давным-давно известны каждому читателю «Мира животных» и теперь его необходимо расшевелить чем-нибудь новым, какими-нибудь открытиями. В виде пробы я пустил «сернистого кита». Этот новый вид кита был величиной с треску и снабжен пузырем, наполненным муравьиной кислотой, и особенного устройства клоакой; из нее сернистый кит со взрывом выпускал особую кислоту, которая одурманивающе действовала на мелкую рыбешку, пожираемую этим китом. Позднее один английский ученый, не помню, какую я ему придумал тогда фамилию, назвал эту кислоту «китовой кислотой». Китовый жир был всем известен, но новая китовая кислота возбудила интерес, и несколько читателей запросили редакцию, какой фирмой вырабатывается эта кислота в чистом виде».

А что настоящие британские ученые?

Вот, например, что писал подкастер, телеведущий и писатель Джеймс Харкин в своей статье «Как неуклюжие британские ученые мужи стали постоянной русской шуткой» в журнале New Scientist в 2017 году: «Когда они (русские) слышат фразу «британские ученые», то, как правило, не думают о Ньютоне, Дарвине или Фарадее; они также не думают о Стивене Хокинге или Питере Хиггсе. Вместо этого они с гораздо большей вероятностью подумают о психологе Ричарде Стивенсе из Университета Киля, который показал, что ругань может помочь уменьшить боль. Или Олли Лоуколе, поведенческом экологе из Лондонского университета Королевы Марии, который научил шмелей играть в футбол».

В самом профессиональном сообществе нет единого мнения насчет мема «британские ученые». Некоторые вообще не подозревали о такой своей популярности в русскоязычной среде. Они предположили, что, вероятно, причина в современной журналистике, которая раздувает сенсацию из любой мелочи и из-за неглубокой погруженности в тему часто искажает научные факты. Другие ученые полагают (и небезосновательно), что их активность и достижения в науке стали причиной мемоизации. А это, в свою очередь, придает еще большую актуальность как серьезной науке в целом, так и различным псевдонаукам и популяризирует их. Отсюда – громкие «открытия» и безумные новости. Бытует также мнение, что мемоизация британских ученых – лишь часть того, что происходит в интернете, однако вполне может оказаться и инструментом по разрушению репутации и ценностей как науки, так и отдельных личностей.

В 2009 году два редактора The Independent Стив Коннор и Джереми Лоуренс придумали свою версию для обозначения бесполезных и глупых исследований – «Университет очевидного кровотечения». Там они опубликовали такие «потрясающие» результаты: изображения женщин в бикини делают мужчин более сексистскими; чем в более хорошей вы форме, тем дольше проживете; спешка делает людей менее внимательными; пьяницы упадут с большей вероятностью, чем трезвые.

Достижения настоящих ученых

Шутки шутками, но переоценить достижения английских ученых сложно. Не будем даже пытаться перечислить все их открытия, которые изменили мир, – лишь несколько.

В XVIII веке врач и натуралист Эдвард Дженнер изобрел первую в мире вакцину и провел публичный опыт прививания коровьей оспы, предложив лечить человеческую оспу при помощи коровьей.

Майкл Фарадей сформулировал закон электромагнитной индукции, а также изобрел электрический двигатель. Благодаря его разработкам началось промышленное производство электричества.

Графиня Ада Лавлейс придумала первый алгоритм для вычислительной машины Чарльза Бэббиджа, легшей в основу современных компьютеров.

Чарльз Дарвин выдвинул теорию эволюции путем естественного отбора.

Сэр Джозеф Томсон открыл электрон – одну из основных структурных единиц вещества.

Лауреат Нобелевской премии лорд Эрнест Резерфорд предложил планетарную модель атома и провел эксперимент, который продемонстрировал существование ядра в атоме.

Сэр Александр Флеминг открыл пенициллин.

Алан Тьюринг предложил алгоритм универсальной машины. Сейчас это считается одним из самых важных открытий XX века. То, что одна и та же микросхема процессора используется в разных устройствах (в телевизоре и стиральной машине), – это воплощение одной из идей Тьюринга.

Стивен Хокинг выдвинул теорию радиации – процесса, в ходе которого черные дыры излучают разнообразные элементарные частицы.

Наконец, интернет, без которого мы не представляем своей жизни, тоже изобретение британца – сэра Тимоти Джона Бернерса-Ли (World Wide Web (WWW), URI, URL, HTTP, HTML и др.), а автор самого слова «мем» – английский ученый Ричард Докинз.

Подготовила Ясмин Шамцян