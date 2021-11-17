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Уход за кожей во время менопаузы

Уход за кожей во время менопаузы
Фото123rf.com

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

В период климакса организм перестает производить достаточное количество коллагена, начинает терять жировую прослойку, в результате чего кожа становится менее эластичной. А вследствие сухости, вызванной гормональными изменениями, могут появиться морщины и провисания на коже, особенно в области шеи, подбородка и щек. Как правильно ухаживать за кожей во время менопаузы и какие ингредиенты в косметических средствах будут для нее наиболее полезны?

Увлажнение

Нужно выбирать косметику, в которой в качестве увлажняющих ингредиентов используются компоненты NMF: аминокислоты (увлажняют кожу и способствуют синтезу белков), мочевина, молочная кислота и ее соли. Кроме того, эффективными будут такие составляющие, как полисахариды растений и водорослей, гиалуроновая кислота и хитозан. Они способствуют поддержанию водного баланса кожи.

Натуральные масла 

На косметическом рынке представлен большой спектр масел – как в чистом виде, так и в различных вариантах смесей. Для нормального функционирования коже нужны полиненасыщенные жирные кислоты – линолевая, линоленовая и гамма-линоленовая (омега-3, омега-6). Они не синтезируются в организме, поэтому питание и косметика являются единственными источниками их поступления. Масла, содержащие омега-3 и омега-6, способны оказывать заживляющее и восстанавливающее действие на кожу. При гормональном стрессе во время менопаузы возникает дефицит этих кислот в организме, и прежде всего страдает кожа – она начинает краснеть, шелушиться, становится сухой и склонной к раздражениям, что свидетельствует о нарушении липидного барьера эпидермиса. Недостаток линолевой кислоты вызывает нарушение обмена простагландинов, регулирующих работу иммунной системы. В период климакса эффективны средства, содержащие масла из семян черной смородины и виноградных косточек, абрикосовое, соевое, кунжутное и масло расторопши. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют быстрому и качественному восстановлению барьерных функций кожи.

Защита от ультрафиолета

Во время климакса постоянно меняющийся уровень гормонов может приводить к появлению повышенной чувствительности к ультрафиолетовым лучам, что неизбежно ведет к пигментации. Ультрафиолет считается самым агрессивным стресс-фактором, при облучении которым кожа теряет до 70% витамина С всего за 10–15 минут! Входящие в состав косметических препаратов УФ-фильтры способны поглощать или отражать излучения, но использовать такие препараты необходимо осторожно, потому что они могут вызывать аллергические реакции. Поэтому, приобретая средство с высоким SPF (уровень должен быть не менее 30, а лучше 50+), проверьте его, нанеся на локтевой сгиб.

Ретиноиды

Среди витаминов, использующихся в современной косметологии, наиболее эффективным является витамин А (ретинол), который также называют витамином-нормализатором. Благодаря уникальной способности воздействовать на все живые клетки кожи, он регулирует процесс межклеточного обмена. Природные или синтетические соединения, проявляющие сходное с ретинолом действие, ретиноиды, оказывают на кожу отшелушивающее и осветляющее действие, повышают ее упругость и эластичность, ускоряя обновление клеток. Поэтому при использовании косметики, содержащей ретиноиды, могут проявляться покраснения на коже и шелушения.

Правильное питание                    

При климаксе в организме меняется обмен веществ. Поэтому помимо использования разнообразных косметических средств, замедляющих процесс старения кожи, необходимо правильно питаться и пить достаточное количество воды, ведь даже при небольшом обезвоживании обменные процессы замедляются на 30%, что ускоряет старение кожи.

Фитоэстрогены

Эти растительные вещества – мощные антиоксиданты и эластостимуляторы. Они лучше всего подходят для женщин, у которых наступила менопауза. Применять такие антивозрастные косметические средства категорически не рекомендуется в раннем возрасте. Наиболее популярными источниками фитоэстрогенов в косметологии являются соя, дикий ямс, красный клевер, хмель, люцерна, солодка, плющ, масло льна и за­родышей пшеницы.

Миостимуляторы

Одним из самых часто используемых в антивозрастной косметике веществ является диметиламиноэтанол. Он обладает эффектом лифтинга, который достигается благодаря стимуляции рецепторов в дерме, активизируются их сокращение и миграция. Также он является антиоксидант­ом. Кроме того, он заметно разглаживает и даже «натягивает» кожу, особенно если использовать препарат регулярно дважды в день в течение полугода, при этом эффект сохраняется и после его отмены на протяжении 4–8 недель.

Миорелаксанты

Наиболее популярным миорелаксантом считается гексапептид аргирелин, благодаря ему в косметологии появились средства с «эффектом ботокса» – без использования инъекций. Это белок, который блокирует передачу к мышце нервного импульса, в результате чего она временно расслабляется. Аргирелин чаще всего используют в целях коррекции мимических морщин. В обычных супермаркетах такие препараты не продаются, ведь чтобы белок достиг поверхности мимической мышцы, ему необходимо сначала преодолеть эпидер­маль­ный барьер, затем полностью пройти дерму, углубившись в гиподерму, а обеспечить такой путь возможно только после обработки кожи энзимны­ми пилингами с использованием специальных косметологических аппаратов. Что касается профессиональных систем для домашнего применения с аргирели­ном, они менее эффективны.

Клеточная косметика

Ее главным активным веществом являются эмбриональные клетки – вытяжки из плаценты животных, которые стимулируют обновление клеток кожи. Клеточная косметика увлажняет, оздоравливает и омолаживает кожу, защищает ее от окисления и ультрафиолета. К таким средствам относятся в том числе кремы и гели со слизью улиток. Скорость обновления клеток кожи, их способность продуцировать коллаген, как известно, заложены в ДНК, но под влиянием негативных внешних факторов скорость замедляется, что, собственно, и становится причиной старения кожи. Современные специалисты открыли вещества, помогающие защитить ДНК клеток и активизировать восстановительный процесс. Такими компонентами являются фолиевая кислота, усиливающая регенерацию клеток кожи, и креатин, защищающий их структуру.

Косметика с мгновенным эффектом

Косметические средства, дающие моментальный результат, в большей степени можно отнести к декоративным. В них содержатся светоотражающие полимеры, которые заполняют морщины и создают оптический обман, отражая свет и визуально разглаживая кожу. В действительности морщины никуда не исчезают, но они надежно замаскированы на несколько часов. В составе таких косметиче­ских средств содержатся уходовые компоненты, стимулирующие обменные процессы, увлажняющие кожу и борющиеся с потерей ее упругости.

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