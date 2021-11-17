В Лондоне выступят «Звезды Альбиона»

Программа будет мультикультурной

В британской столице состоится гала-концерт, организованный создателями конкурса «Звезды Альбиона». Этот международный проект призван сблизить культуры разных стран мира.

В программе концерта в исполнении лауреатов и организаторов конкурса со всего мира прозвучит музыка Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Ференца Листа; русские романсы и песни, эстрадные вокальные номера. В рамках праздничного вечера пройдет выставка работ призеров художественного состязания, а также показ клипов, снятых победителями в номинации «Видеопродакшн».

Конкурс «Звезды Альбиона» проводится лондонской академией «Музыка Нова» под патронажем Международной ассоциации исполнительских искусств. В его работе принимают участие известные артисты, музыканты, художники из разных стран мира. В 2021 году в жюри конкурса вошли 30 известных мэтров искусства. Председателем жюри вокального конкурса стала редактор «Первого канала» российского телевидения («Голос», «Голос. Дети») Марина Андрусенко, инструментального – профессор Королевского колледжа, пианист Константин Лапшин. Изобразительное творчество оценивало жюри под руководством художника, реставратора, иконописца Сергея Минина (Россия – Эстония). Эти и другие артисты также выступят на гала-концерте.

Основатель и идейный вдохновитель конкурса – Евгения Терентьева, пианистка, вокалистка, обладательница Королевской награды от Британского совета, президент британского филиала Международной ассоциации исполнительских искусств WAPA. Концерт состоится в пятницу, 3 декабря в концертном зале Кенсингтонского дворца.