Amazon перестанет принимать британские кредитки

Комиссия Visa завышена

Американский онлайн-ретейлер Amazon перестанет принимать платежи с использованием кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании. Изменения в политике компании вступят в силу 19 января 2022 года. На эту меру торговый гигант пошел из-за слишком высоких комиссионных сборов, которые взимает платежная система, сообщает Би-би-си.

В официальном заявлении Amazon отмечается, что межбанковские сборы должны снижаться с развитием технологического прогресса, «однако вместо этого они остаются на высоком уровне или растут ».

Компания попросила клиентов, в том числе подписчиков на систему Prime, обновить способы оплаты их покупок. За доставленные неудобства Amazon предлагает компенсацию: за переход с Visa клиенты Prime получат £20, а другие подписчики – по £10. Изменения не затронут дебетовые карты Visa, кредитные карты Mastercard, Amex и Eurocard, а также кредитные карты Visa, выпущенные за пределами Соединенного Королевства.

Представители Visa расстроены решением Amazon. Они намерены продолжать переговоры с компанией, чтобы ограничения не затронули держателей их кредиток. Visa повысила межбанковские сборы, взимаемые за обработку транзакций, в октябре 2021 года, связав это решение с выходом Великобритании из Евросоюза. Ранее об аналогичном намерении заявляла компания Mastercard.