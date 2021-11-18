﻿﻿﻿﻿﻿

Amazon перестанет принимать британские кредитки

Amazon перестанет принимать британские кредитки
Фото Flickr

Комиссия Visa завышена

Американский онлайн-ретейлер Amazon перестанет принимать платежи с использованием кредитных карт Visa, выпущенных в Великобритании. Изменения в политике компании вступят в силу 19 января 2022 года. На эту меру торговый гигант пошел из-за слишком высоких комиссионных сборов, которые взимает платежная система, сообщает Би-би-си. 

В официальном заявлении Amazon отмечается, что межбанковские сборы должны снижаться с развитием технологического прогресса, «однако вместо этого они остаются на высоком уровне или растут».

Компания попросила клиентов, в том числе подписчиков на систему Prime, обновить способы оплаты их покупок. За доставленные неудобства Amazon предлагает компенсацию: за переход с Visa клиенты Prime получат £20, а другие подписчики – по £10. Изменения не затронут дебетовые карты Visa, кредитные карты Mastercard, Amex и Eurocard, а также кредитные карты Visa, выпущенные за пределами Соединенного Королевства.

Представители Visa расстроены решением Amazon. Они намерены продолжать переговоры с компанией, чтобы ограничения не затронули держателей их кредиток. Visa повысила межбанковские сборы, взимаемые за обработку транзакций, в октябре 2021 года, связав это решение с выходом Великобритании из Евросоюза. Ранее об аналогичном намерении заявляла компания Mastercard.

profile-sample2
Британия перестала депортировать «гостей» с лодок
18-11-2021
profile-sample2
Разработчики вакцины стали жертвами хакеров
18-11-2021
profile-sample2
Принц Чарльз: «В 95 уже нет той бодрости»
18-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.