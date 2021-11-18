Британия перестала депортировать «гостей» с лодок

Высылка почти прекратилась после Брексита

Число людей, которые были отправлены обратно в Европу после пересечения Ла-Манша на малых плавсредствах, резко упало после Брексита. Об этом заявил министр по делам иммиграции Том Персглов, выступая в парламенте. Чиновника цитирует The Guardian.

По его словам, в 2021 году на континент вернулись всего пятеро нелегалов, прибывших на катерах и надувных лодках. Год назад, когда Великобритания участвовала в соглашении о возвращении в ЕС, было депортировано 289 таких иммигрантов. Министр добавил, что в настоящее время соглашения о возврате с Евросоюзом нет вовсе. Другим серьезным фактором, связанным с падением масштабов депортации, стали ковидные ограничения: властям теперь труднее организовать высылку.

Более 23 000 человек прибыли в Великобританию в этом году после того, как пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году. За истекший финансовый год было подано 31 115 заявлений о предоставлении убежища, что на 4% меньше, чем в предыдущем году.

Незаконная миграция через Английский канал на плавательных средствах стала предметом жарких дискуссий в последнее время. Министр внутренних дел Прити Пател пообещала полностью искоренить попытки высадки таких мигрантов на британский берег, однако Пограничная служба утверждает, что не располагает ни силами, ни средствами, чтобы «сбрасывать нелегалов в море». Оппозиция называет планы Пател неэтичными, однако признает, что проблему следует решить, тем более что морское путешествие на лодках – опасное предприятие, и число погибших на пути в Соединенное Королевство можно только вообразить.

Проблема вызывает опасения и на континенте. Мэр города Кале Наташа Бушар неоднократно призывала британские власти начать конструктивный диалог по этому вопросу. Тем временем французская сеть магазинов Decathlon, специализирующаяся на торговле спортивным инвентарем, приостановила продажи каноэ в своих подразделениях.