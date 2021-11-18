МВД сможет лишать гражданства «по-тихому»

Изменения затронут в основном мусульман

Согласно проекту изменений в законе о границах, министерство внутренних дел получит полномочия освобождать физических лиц от прав и обязанностей подданного Соединенного Королевства без предупреждения. Как пишет The Guardian, представители исполнительной власти намерены изменить пункт 9 закона («Уведомление о решении лишить лицо гражданства»). Эти поправки освободят правительство от необходимости ставить в известность неугодного правонарушителя «в интересах общества, национальной безопасности или дипломатических отношений или если это неосуществимо на практике».

Критики называют это драконовской мерой. По их мнению, споры вызывало даже лишение гражданства Шамимы Бегум, британской школьницы, сбежавшей к боевикам Исламского государства. Фрэнсис Уэббер, заместитель председателя Института расовых отношений, утверждает: «Эта поправка дает нам понять, что некоторые граждане, рожденные и выросшие в Великобритании и иного дома не имеющие, так и остаются иммигрантами в этой стране. Все их права ненадежны и условны». По ее словам, законопроект опирается на утвержденные ранее меры по лишению британского подданства бипатридов и, судя по всему, будет применяться во время их нахождения за границей, «в основном против британских мусульман».

Полномочия министерства внутренних дел по лишению британцев подданства были расширены после взрывов в Лондоне в 2005 году. Наиболее широко такие меры стали применять, когда пост министра внутренних дел занимала Тереза Мэй. Требование об уведомлении уже было ослаблено в 2018 году, что позволило министерству не информировать нового апатрида о лишении гражданства, если его местонахождение неизвестно.