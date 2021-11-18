Принц Чарльз: «В 95 уже нет той бодрости»

Старший сын королевы рассказал о ее самочувствии

Принц Уэльский в интервью Sky News поделился новостями о здоровье Елизаветы II. По его словам, с Ее Величеством «все в порядке», однако он посетовал на возраст монарха.

«Когда вы доживете до 95 лет, вам будет уже не так легко, как в молодости. Уже в 73 все довольно печально», – грустно пошутил Чарльз.

В настоящее время принц Уэльский вместе с герцогиней Корнуолльской путешествуют по Иордании и Египту – это их первый зарубежный визит с начала пандемии. Вопрос журналистов был адресован принцу в связи с известиями о нездоровье монарха. Ее Величество пропустила несколько официальных мероприятий, присутствие на которых предполагалось, поскольку входит в ее обязанности.

В середине ноября королева впервые за долгое время вышла под объективы фотоаппаратов и телекамер: Елизавета II приняла в Дубовом зале Виндзорского замка начальника Генерального штаба сэра Ника Картера. Генерал намерен в ближайшее время выйти в отставку после восьми лет выполнения обязанностей на высшем военном посту Великобритании. Королева выразила сожаление по поводу его решения, однако Картер заметил, что его служба была по-настоящему долгой.