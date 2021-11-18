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Разработчики вакцины стали жертвами хакеров

Разработчики вакцины стали жертвами хакеров
Фото Piqsels

Число угроз в интернете растет

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) опубликовал отчет, согласно которому в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года специалисты ведомства обработали рекордные 777 попыток взлома и проникновения в базы данных – на 54 больше, чем в прошлом году. По заявлению правоохранителей, защита сектора здравоохранения стала в этот период приоритетной. Каждая пятая атака была нацелена на организации, связанные с медициной и фармакологией. Об этом пишет Би-би-си. 

Одной из основных целей киберпреступников в прошлом году стали разработчики вакцины против коронавируса. Сотрудники NCSC сумели защитить от попыток взлома Оксфордский университет, где была разработана вакцина AstraZeneca. Эти атаки могли всерьез подорвать антиковидные мероприятия в Великобритании.

Эксперты также фиксируют всплеск использования программ-вымогателей. Такое вредоносное ПО блокирует операционную систему компьютера до тех пор, пока пользователь не заплатит злоумышленнику выкуп или не избавится от вируса самостоятельно, что требует определенных знаний и навыков. Рост числа таких случаев вызывает у ведомства опасения. 

Согласно отчету, NCSC получил более 5,9 млн сообщений о вредоносном контенте от британских пользователей. Было предотвращено около 53 тыс. эпизодов кибермошенничества, разделегировано более 96 тыс. URL-адресов.

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