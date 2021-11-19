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House of Fraser закроет флагманский магазин

House of Fraser закроет флагманский магазин
Фото commons.wikimedia.org

Здание на Оксфорд-стрит переформатируют 

Торговый центр, арендуемый британской сетью универмагов, прекратит работу в январе 2022 года, пишет The Guardian. Компания Fraser Group получила уведомление от арендодателей о выселении всего через несколько дней после того, как владельцы недвижимости получили разрешение на перепланировку.

Семья Конле, которой принадлежит здание на Оксфорд-стрит, намеревается превратить его в офисный центр с рестораном на крыше, бассейном, торговыми точками на первом этаже и тренажерным залом в подвале. Сообщается, что в настоящее время ведется работа над проектом. House of Fraser сможет вернуться в здание после реконструкции, но будет занимать меньшую площадь.

Представитель компании Frasers, которая также владеет сетями Sports Direct и Flannels, заявил, что «сожалеет о закрытии House of Fraser на Оксфорд-стрит». «Несмотря на возникавшие проблемы, мы плодотворно сотрудничали с текущим арендодателем, проработав на три года дольше, чем было изначально предложено предыдущим владельцем», – прокомментировал бизнесмен. 

На момент покупки компанией Frasers Group сети универмагов House of Fraser в ней насчитывалось 59 магазинов. После закрытия ряда аутлетов их осталось 43, а в 2022 году их число сократится до 41. Кроме торговой площадки на Оксфорд-стрит закроется еще один, в Суиндоне. Многим магазинам не удалось пережить локдауны и коронавирусные ограничения, введенные правительством. Сеть универмагов Debenhams обанкротилась и была куплена онлайн-ретейлером Boohoo, а компания John Lewis закрыла за два года 16 аутлетов.

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