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Общественный транспорт Лондона на грани кризиса

Общественный транспорт Лондона на грани кризиса
Фото commons.wikimedia.org

Мэрия требует дотаций

Глава британской столицы Садик Хан заявил, что «автобусные перевозки в городе могут сократиться на одну пятую, а железнодорожные – на одну десятую, если правительство не вмешается и не предоставит дополнительное финансирование в размере £1,9 млрд», пишет The Independent. 

Это заявление стало очередным в серии баталий, которые лондонский мэр ведет с правительством из-за финансирования. В прошлом году поступления снизились из-за пандемии коронавируса. Выручка столичного транспортного оператора Transport for London (TfL) резко упала из-за сокращения числа пассажиров. В отчете TfL подробно описывается ухудшение прогнозируемых ранее показателей из-за воздействия локдауна и коронавирусных ограничений на транспортную сеть. Хан называет текущее положение дел в системе городских перевозок «беспрецедентным финансовым кризисом».

Энди Байфорд, лондонский комиссар по транспорту, предупредил, что пассажиров пригородных поездов «вернут в 1970-е», если не последует дополнительного финансирования. «Без значимых устойчивых инвестиций мы попадем в разрушительный порочный круг недостатка средств и сокращения оказываемых услуг», – заявил он. По мнению чиновника, Лондон оказался в худшем положении по сравнению с другими мировыми столицами.

В соответствии с отчетом, строительство велосипедных дорожек, которое сейчас приостановлено, будет вовсе отменено, к вероятному неудовольствию бывшего мэра столицы и заядлого велосипедиста Бориса Джонсона, правительство которого обещало «зеленую революцию». Улучшения качества воздуха и сокращения выбросов углекислого газа общественным транспортом также не предвидится.

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