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Самурайские латы для британских королей

Самурайские латы для британских королей
Фото Pxfuel

В Букингемском дворце покажут японскую коллекцию

Японские сокровища, приобретаемые королевской семьей на протяжении почти четырех столетий, впервые выставят на всеобщее обозрение в Букингемском дворце в 2022 году. Посмотреть на собрание приглашает The Guardian. 

В коллекцию вошли редкие образцы «мастерства несравненных японских ремесленников», в том числе доспехи, оружие, фарфор, лакированные миниатюры, гравюры на дереве, тонкие веера и вышитые ширмы. Вместе эти предметы составляют «одно из лучших собраний произведений искусства в западном мире», отображая отношения между британским и японским императорскими домами со времен Якова I.

Самый старый экспонат – самурайские доспехи, посланные королю сегуном Токугавой Иэясу, военачальником, правившим Японией от имени императорской семьи. Первый контакт между Англией и Японией был установлен Джоном Сарисом, капитаном корабля, прибывшего в Японию в 1613 году с письмами и дарами от короля Якова I. Сарис вернулся домой с грамотой, которая давала англичанам разрешение жить и торговать в Японии. Союз оказался недолгим: вскоре Япония закрыла двери на Запад. Изоляция продлилась 220 лет.  Королевская семья продолжала собирать японский лак, фарфор и ткани, попадавшие в Европу через Голландию – единственную державу, которой было разрешено торговать со страной восходящего солнца.

Артефакты «веками услаждали взор членов британской королевской семьи», – с восторгом утверждает куратор Рэйчел Пит. Выставка Japan: Courts and Culture откроется в Королевской галерее Букингемского дворца в апреле 2022 года. 

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