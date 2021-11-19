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Скоростную железную дорогу не доведут до Лидса

Скоростную железную дорогу не доведут до Лидса
Фото commons.wikimedia.org

Восточную ветку решили не строить

Правительство опубликовало финальный план модернизации железнодорожной инфраструктуры. Масштабный проект высокоскоростной магистрали High Speed 2, который свяжет север Англии с Лондоном, обойдется налогоплательщикам и инвесторам в £96 млрд, пишет Би-би-си. 

Камнем преткновения для государства, застройщиков и жителей стало создание восточного ответвления HS2 между Бирмингемом и Лидсом, строительство которого сократило бы время путешествия из Лондона на север страны на 50 минут. Будет создан более короткий высокоскоростной маршрут лишь от Бирмингема до East Midlands Parkway; далее поезда будут ходить по магистральным путям с более низкой скоростью. В дальнейшем будет рассматриваться прокладывание HS2 до Лидса.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что «изменение первоначального плана, включавшего и восточную ветку, будет означать раннее начало быстрых перевозок с опережением графика на 10 лет». Однако противники решения, в основном из числа «северян», приезжающих на работу в Лондон, возмущены. Их негодование особенно сильно, так как власти неоднократно гарантировали возведение восточной магистрали – последние заявления на этот счет были сделаны осенью. Ряд экспертов полагает, что отказ от строительства негативно скажется на экономике северо-восточного региона. 

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