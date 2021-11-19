Скоростную железную дорогу не доведут до Лидса

Восточную ветку решили не строить

Правительство опубликовало финальный план модернизации железнодорожной инфраструктуры. Масштабный проект высокоскоростной магистрали High Speed 2, который свяжет север Англии с Лондоном, обойдется налогоплательщикам и инвесторам в £96 млрд, пишет Би-би-си.

Камнем преткновения для государства, застройщиков и жителей стало создание восточного ответвления HS2 между Бирмингемом и Лидсом, строительство которого сократило бы время путешествия из Лондона на север страны на 50 минут. Будет создан более короткий высокоскоростной маршрут лишь от Бирмингема до East Midlands Parkway; далее поезда будут ходить по магистральным путям с более низкой скоростью. В дальнейшем будет рассматриваться прокладывание HS2 до Лидса.

Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что «изменение первоначального плана, включавшего и восточную ветку, будет означать раннее начало быстрых перевозок с опережением графика на 10 лет». Однако противники решения, в основном из числа «северян», приезжающих на работу в Лондон, возмущены. Их негодование особенно сильно, так как власти неоднократно гарантировали возведение восточной магистрали – последние заявления на этот счет были сделаны осенью. Ряд экспертов полагает, что отказ от строительства негативно скажется на экономике северо-восточного региона.