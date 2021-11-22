Джонсон намерен бойкотировать Олимпиаду-2022

Причина – нарушение прав человека в Китае

Премьер-министр рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем году. Об этом сообщает газета The Times. По информации издания, этот шаг станет знаком протеста против ситуации с правами человека в Китае.

В правительстве продолжается активная дискуссия по этому вопросу. Борис Джонсон называл себя синофилом и ранее исключал полный спортивный бойкот, в котором участвовали бы британские спортсмены. Министр иностранных дел Лиз Трасс поддерживает инициативу президента США Джозефа Байдена, объявившего, что, вероятнее всего, и он, и другие официальные лица американского правительства не будут присутствовать на играх. В этом Трасс занимает более жесткую позицию, чем ее предшественник Доминик Рааб, в частном порядке обвиняя Пекин в совершении геноцида уйгурских мусульман.

Последней скандальной историей, связанной с китайским спортом, стало исчезновение теннисистки Пэн Шуай. Победительница двух турниров Большого шлема в ноябре обвинила бывшего вице-премьера КНР Чжан Гаоли в принуждении к сексу, а затем исчезла. Соцсеть Weibo, где были опубликованы обвинительные посты, вскоре удалила их, а затем заблокировала поиск по имени атлетки и даже по слову «теннис». Китайские пропагандисты начали кампанию, чтобы замять скандал. Через неделю пропавшая китайская теннисистка наконец появилась на публике. Это следует из видео, опубликованного в «Твиттере» главным редактором китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинем.