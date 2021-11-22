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Лондонцы отказались менять газовые фонари

Лондонцы отказались менять газовые фонари
Фото commons.wikimedia.org

Жители столицы против электрического освещения

Городской совет Вестминстера планирует заменить 299 газовых фонарей, утверждая, что светодиодные лампы экологичнее и проще в обслуживании. Против этого плана выступает группа местных активистов, называющих доводы совета «надуманными». Их кампанию поддерживает историк архитектуры Дэн Крукшенк, который заявил, что введение газового освещения в начале XIX века «изменило городскую жизнь» и было «важным моментом в истории Лондона». О конфликте рассказывает The Guardian. 

Совет планирует электрифицировать фонари в течение следующих двух лет, отчасти в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию. В заявлении органа власти говорится, что светодиодные светильники, которые он намерен установить, «воспроизводят эстетику газового освещения и существенно не меняют внешний вид улиц». «На совет возложена обязанность содержать уличные фонари в хорошем, рабочем состоянии и поддерживать уровень освещенности на установленном уровне. К сожалению, газовое оборудование не соответствует нашим требованиям», – говорят муниципальные депутаты.

Жители заявили, что категорически против этого плана. По их мнению, газовые лампы были «очаровательной особенностью центра Лондона», и их замена означала бы «потерю чего-то исторического». Крис Сагг, потомок Уильяма Сагга, чья компания устанавливала газовые фонари в столице после 1837 года, сказал, что его прапрадедушка «перевернется в гробу» из-за этого предложения. «Вестминстер – самый старый город в мире, который был освещен газом…, и поэтому он несет ответственность перед историей», – написал Сагг в своем блоге.

Дэн Крукшенк, писатель и телеведущий, участвовал в успешной кампании по консервации старых уличных фонарей в Ковент-Гардене в 1970-х годах. По его мнению, стоимость обслуживания светильников действительно стала проблемой, но «все можно сделать по-человечески, было бы желание».

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