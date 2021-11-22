Статуя Вирджинии Вулф стала яблоком раздора

Установить памятник утопленнице у воды – цинично

Скульптура изображает сидящую на скамейке английскую писательницу ХХ века. Комитет по окружающей среде, устойчивости, культуре и спорту муниципального совета Ричмонда 18 ноября одобрил концепцию памятника, но местные общественники выразили недоумение. Они считают, что недопустимо устанавливать монумент на берегу притока Темзы женщине, которая свела счеты с жизнью, бросившись в реку, пишет The Guardian.

Сейчас памятник, спроектированный Лори Дизенгремель, планируется установить в парке на берегу реки Ричмонд на юго-западе Лондона, где она жила около десяти лет с 1914 года. «Учитывая характер ее душевной болезни и в конечном итоге то, как она умерла, нам показалось немного черствым поставить статую Вирджинии Вулф так, чтобы она смотрела на воду», – сказал председатель Ричмондского общества Барри Мэй.

Ему возражает Шарлотта Бэнкс из издательства Aurora Metro: «Усилия Ричмондского общества по изменению места размещения скульптуры воспринимаются как попытка вытеснить подобных Вулф людей из поля зрения. Статуя должна поощрять разговоры о психическом здоровье, феминизме, сексуальности и гендере. Этого нельзя добиться, если поставить ее на оживленной улице».

Вулф покончила с собой, утопившись в реке Уз недалеко от Льюиса в Восточном Суссексе в марте 1941 года в возрасте 59 лет. На протяжении всей жизни писательница страдала от психического расстройства. Вулф считается одной из важнейших фигур модернизма и литературы XX века в целом, первооткрывателем нелинейного подхода к повествованию, а также иконой феминизма.