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У британских врачей нашли особый иммунитет к ковиду

У британских врачей нашли особый иммунитет к ковиду
Фото pixabay

Устойчивость к вирусу обнаружили у 60 медиков

Ученые определили, что медицинские работники, контактировавшие с больными COVID-19, обладают особой сопротивляемостью к вирусу, которую невозможно определить тестом на антитела, – говорится в отчете, опубликованном в научном журнале Nature.

Исследователи изучили состояние около 60 сотрудников одной из клиник Великобритании на уровень антител и скрытые инфекции. Анализы продемонстрировали, что за четыре месяца ПЦР-тесты медработников всегда были отрицательными, однако антител к коронавирусу в их организмах обнаружено не было. Это тем более удивительно, что их коллеги в клинике продолжали заражаться COVID-19.

У 20 медработников, проходивших испытания, нашли повышенную концентрацию Т-клеток, уничтожающих пораженные вирусом частицы организма. У 19 испытуемых ученые обнаружили дополнительный иммунный белок, получивший название IFI27. В теории он может указывать на то, что ранее организм уже контактировал с COVID-19. Ученые предполагают, что иммунитет этих сотрудников клиник настолько быстро реагирует на ковид, что вирус даже не может оставить после себя антитела. Подобная защита против вредоносного агента вполне могла развиться от контакта медработников и с другими ранее известными человеческими коронавирусами, которые вызывают простуду.

Ранее «Англия» сообщала о разрабатываемой британской вакцине, направленной на выработку в организме привитого смертоносных для коронавируса Т-клеток. Препарат компании Emergex в настоящее время готовится к испытаниям в Швейцарии. 

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