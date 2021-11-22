Водители, руки прочь от телефона!

Видеосъемку гаджетами в пробках запретят

Министерство транспорта подготовило изменения в правилах дорожного движения, которые вступят в силу в марте 2022 года. Согласно нововведению, водителям запретят держать в руках мобильники во время остановки в потоке движения или пробках. Нарушители могут лишиться £200 и получить шесть штрафных очков, сообщает Би-би-си.

По действующему законодательству во время вождения британские автомобилисты не имеют права отправлять текстовые сообщения или разговаривать по телефону без использования гарнитуры. Но фотографировать и снимать видео на мобильник, искать в нем информацию, играть в игры или запускать музыкальные плейлисты было разрешено. Ситуация изменится весной.

Несмотря на нововведения, шоферам и автолюбителям можно будет пользоваться смартфоном при помощи беспроводной гарнитуры с помощью голосовых команд. Применять устройство в качестве навигатора можно будет только при условии, что телефон находится на специальном кронштейне. Исключение сделают для тех водителей, которые расплачиваются с помощью мобильного на drive-in-кассах или намереваются вызвать экстренные службы.

По мнению министра транспорта Гранта Шэппса, большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за невнимательности водителей. Изменения в ПДД появились после общественных консультаций правительства. Согласно опросам, 81% респондентов поддержали ужесточение законодательства.