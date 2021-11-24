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Биг-Бен откроют к Новому году

Биг-Бен откроют к Новому году
Фото Flickr

Его стрелки и цифры перекрасили в синий цвет

С циферблатов Биг-Бена снимут леса как раз к тому времени, когда всемирно известные часы должны будут выполнить свою самую важную ежегодную функцию: провозгласить наступление Нового года для тысяч людей на улицах Лондона и миллионов телезрителей. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Башня с часами на здании парламента Великобритании скрывалась за лесами и защитной сеткой в течение трех с половиной лет. Сотни специалистов ремонтировали кирпичную кладку, заменяли металлоконструкции, перекрашивали и полировали детали в ходе крупнейшей реставрации с момента постройки в 1859 году. Проект обошелся налогоплательщикам в £79,7 млн. 

Биг-Бен – наиболее популярная достопримечательность столицы: самые большие и точные часы с четырьмя циферблатами (на момент постройки) считаются символом Лондона и британской парламентской демократии во всем мире. Реставраторы заменили на циферблатах часов все панели, украшенные выдувным стеклом. Стрелки, цифры и другие детали были перекрашены в ярко-синий цвет, а не в черный, привычный лондонцам. Цветочные эмблемы четырех частей Соединенного Королевства – чертополоха, трилистника, лука и розы – перекрасили согласно оригинальному проекту Чарльза Барри. 

12 колоколов, которые ознаменуют начало года, будут приводиться в движение электродвигателем. Оригинальный викторианский механизм, бьющий каждую четверть часа, вернется к работе только весной 2022 года. 

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