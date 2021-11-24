Рождественский калейдоскоп подарков: от адвент-календарей до бьюти-гаджетов

Лакомства

Niederegger Santa Chocolate & Marzipan Advent Calendar

£35 // johnlewis.com

Традиционный рождественский календарь, в ассортименте которого представлены пралине из темного и молочного шоколада, кроканта с молочным шоколадом и марципаны.

Belgian Chocolate & Stuffed Medjool Date Selection

£35 // farhi.co.uk

Эксклюзивный выбор фиников меджул в подарочной упаковке. В коробке собраны финики с такими начинками, как цедра апельсина, кремовый марципан, фисташки, кешью, миндаль и грецкие орехи. Все сладости покрыты великолепным бельгийским шоколадом.

Bird & Blend Tea Advent Calendar

£38 // birdandblendtea.com

Одна из самых популярных чайных инди-компаний Великобритании выпустила чайный адвент-календарь. В нем на каждый день предлагается по два пакетика чая, собранных из уникальных смесей и вкусов.

The King of Soho Gin

От £28 // spiritofsoho.com

Знаменитый London Dry Gin производят в центре Лондона по традиционной технологии. Он изготавливается из 12 растительных ингредиентов, в том числе есть купажи с классическими нотками сосны, можжевельника и с освежающим соком грейпфрута. The King of Soho Variorum Gin – розово-ягодный вариант со вкусом клубники, вносящей неповторимую ягодную нотку в классическую рецептуру напитка.

Для сияющей улыбки

Polished London Perfectly Polished Gift Set

£49,99 // polishedlondon.com

Рождественский набор для отбеливания зубов Polished London. Универсальный подарок, в который вошли отбеливающая паста, полоски, порошок и маркер, а также зубная щетка из бамбука.

Waken Gift 2 Beautiful When You Smile

£12.00 // lookfantastic.com

Набор с тремя продуктами по уходу за полостью рта: средство для ополаскивания, зубная паста и бальзам для губ – в двух вариантах, со вкусом мяты или клубники.

StylPro Ultimate Whitening Kit

£149,99 (£29,99 по скидке на сайте) // stylideas.com

Набор для отбеливания зубов, который сделает вашу улыбку ярче как минимум на два оттенка всего за неделю. В него вошли элегантная ультразвуковая зубная щетка STYLSMILE, паста PAPtech и гели для отбеливания.

Красота изнутри

Advanced Nutrition Programme Healthy Future Skin

£80 // advancednutritionprogramme.com

Курс витаминов, предназначенный для любого типа кожи и возраста. Он идеально подходит для сухой, обезвоженной кожи. Skin Omegas + сочетает в себе омега-3, омега-6 и витамин А, придающий сияние коже.

Ювелирные изделия

Aurum by Guðbjörg, Swan Collection

От £57 // aurumiceland.com

Утонченные эко-ювелирные изделия из переработанного серебра 925-й пробы и золота, произведенные в Исландии. В них невозможно не влюбиться!

Наборы для ухода за кожей

Thalgo Prodige Des Oceans

£134 // thalgo.co.uk

Роскошный набор от любимого спа-бренда, в который входят восстанавливающая эссенция для лица и маска с концентратом из пяти активных ингредиентов – выжимок из морских водорослей.

Environ Travel Essentials Stay Glowing Set

£70 // harveynichols.com

Набор косметики Environ – марки, знаменитой своими средствами с эффективными формулами. В комплект входят пептидный гель для век Vita-Peptide Eye Gel, маска Revival Masque, увлажняющий крем Super Moisturiser, гель Antioxidant Gel и масло в капсулах Hydrating Oil Capsules.

https://m.hng.io/catalog/product/8/3/830505_1.jpg

Utan Face & Body Limited Edition Kit

£40 // utan.co.uk

Веганский бренд для ровного автозагара, который выглядит натурально. Средства содержат полезные ингредиенты, например масло шотландской лаванды, помогающее снять покраснения и высыпания на коже.

Evolve Beauty Advent Calendar

£134 (£95 со скидкой на сайте) // evolvebeauty.co.uk

Первый адвент-календарь марки Evolve Beauty – 12 окошек с роскошными продуктами для красивой кожи лица и тела, а также волос. Сюда вошли такие бестселлеры марки, как золотая маска Retinol Gold Mask с био-ретинолом, очищающий бальзам Gentle Cleansing Melt и гиалуроновая сыворотка Hyaluronic Serum 200.

J’TANICALS Set – CBD Skin Care Set

£149.86 // jtanicals.co.uk

Отличный набор для любителей CBD, в него вошли масло для лица Face Oil, крем CBD Moisturizer и очищающее средство CBD Gel Cleanser. Все средства созданы специально для чувствительной кожи.

Algenist Collagen Dreams Kit

£90 // cultbeauty.co.uk

Трио из бестселлеров бренда: GENIUS Hand Cream, GENIUS Liquid Collagen, GENIUS Sleeping Collagen – для преображения кожи всего за 10 дней.

Ilody Daily Rituals Beauty Kit

£115 // ilodyskincare.com

Роскошный подарочный набор из двух сывороток-бестселлеров: Luxmi Hydrating Radiance Serum – увлажняющей для сияния кожи и Seres Boosted Collagen Serum – с коллагеном. Также в набор входит Kansa Wonder Wand – гаджет для массажа лица.

Для домашнего уюта

Totes Ladies Novelty Hot Water Bottle & Eye Mask Set

£25 // totes.co.uk

Милая грелка Fair Isle и маска для глаз в двух дизайнах: лама и пингвин.

Totes Ladies Loungewear Pyjama Set

£35 // totes.co.uk

Любителям домашнего уюта и минимализма: сверхмягкие меланжевые топ и брюки.

Just Sheepskin Ear Muffs

£35 // justsheepskin.com

Теплые и красивые Ear Muffs из овчины, созданные для максимального комфорта и тепла.

Mummy’s Christmas Pampering

£95 // babyblooms.co.uk

Идеальный подарок на праздники для мам всех возрастов: набор для спа на дому. Эссенция для ванной, успокаивающие лосьон для тела и крем для рук, свеча для релаксации с эссенцией апельсина, герани, лаванды, иланг-иланга, а также рождественский носок с вышивкой.

Детское

Toucan Christmas Box

£16,95 // shop.toucanbox.com

Набор для поделок, выпускается в лимитированной серии исключительно к Рождеству: соберите сани Санта-Клауса с парашютом и озеро для катания на коньках Frosty Forest. Идеальный подарок для детей от 3 до 8 лет.

Just Sheepskin Childrens Classic Boots

£70 // justsheepskin.com

Детские классические ботинки из натуральной овчины, которые можно носить как дома, так и на улице.

Play in Choc Advent Calendar

£55 // playinchoc.com

Полезный и вкусный шоколад для детей – в 24 окошках эко-адвент-календаря: по три мини-лакомства на каждый день, а также праздничные игрушки. Сам календарь можно раскрыть так, чтобы получилось поле, на котором удобно играть с 24 игрушками.

Гаджеты

T3 CURL ID

£189 // t3micro.co.uk

Щипцы для завивки Smart Curling Iron оснащены интерфейсом smart-touch и технологией HeatID, которая регулирует температуру в соответствии с индивидуальными настройками в зависимости от текстуры, цвета и химической обработки волос.

The STYLPRO Facial Ice Globes

£35 // stylideas.com

Ледяные сферы для криомассажа лица: освежают кожу, уменьшают покраснения, отечность и улучшают кровообращение.

Для красивых волос

Monpure Boost & Stimulate Set

£115 // monpure.com

Серия продуктов по уходу за волосами, завоевавшая множество наград: маска для ухода за кожей головы Nourish and Stimulate Scalp Mask, сыворотка для повышения плотности волос Follicle Boost Hair Density Serum и нефритовый гребень Heal and Energise Jade Comb.

Wash, Cut & Blow-Dry

От £80 // patriziamanias.com

Не знаете, что подарить? Можно купить поход в салон, например в мой любимый, итальянский Patrizia Manias в Covent Garden, на стрижку и укладку. На первый визит действует скидка 10% (подробности – на сайте).

Мейкап-новинка

Nudestix Dark Romantics Kit

£58 // cultbeauty.co.uk

Коллекция из шести карандашей для век с кремовой текстурой, которые помогут создать идеальный праздничный макияж.