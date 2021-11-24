Кофейни повысят цены

Причина – неурожай в Южной Америке

Опасения по поводу неурожая кофейных зерен в Бразилии, ведущем мировом производителе этого сырья, поднимут цены до самого высокого уровня за десятилетие. Рыночная стоимость бобов сорта арабика, используемых такими компаниями, как Starbucks и Pret a Manger, достигла в конце ноября $2,39 за фунт. Это стало самым высоким значением со времен продовольственного кризиса 2012 года, пишет The Telegraph.

В этом году цены на арабику выросли примерно на 80%, опередив рост цен на другие так называемые мягкие товары, включая хлопок, сахар и пальмовое масло. Повышение, скорее всего, отразится на розничной цене чашки кофе, предупредил Чарльз Сарджент, товарный брокер Britannia Global Markets.

Последний урожай в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, пострадал от засухи, а недавние морозы угрожают повредить объемам поставок в следующем году. Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING, заявил, что «по-прежнему остается много неопределенности». «По сути, нам нужно увидеть очень хороший сезон дождей в Бразилии, чтобы развеять наши опасения», – добавил он.

Помимо превратностей природы, бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержками в глобальных цепочках поставок, а также с высокими затратами и низкой доступностью грузовых перевозок. Cecafe, крупнейшая кофейная группа Бразилии, сообщает, что за первые десять месяцев года экспорт из страны сократился на 3,7 млн мешков. Другие производители также сталкиваются с трудностями. В Колумбии, втором игроке на рынке, все лето шли проливные дожди, которые снизили урожайность.