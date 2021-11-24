﻿﻿﻿﻿﻿

Кофейни повысят цены

Кофейни повысят цены
Фото Flickr

Причина – неурожай в Южной Америке 

Опасения по поводу неурожая кофейных зерен в Бразилии, ведущем мировом производителе этого сырья, поднимут цены до самого высокого уровня за десятилетие. Рыночная стоимость бобов сорта арабика, используемых такими компаниями, как Starbucks и Pret a Manger, достигла в конце ноября $2,39 за фунт. Это стало самым высоким значением со времен продовольственного кризиса 2012 года, пишет The Telegraph. 

В этом году цены на арабику выросли примерно на 80%, опередив рост цен на другие так называемые мягкие товары, включая хлопок, сахар и пальмовое масло. Повышение, скорее всего, отразится на розничной цене чашки кофе, предупредил Чарльз Сарджент, товарный брокер Britannia Global Markets. 

Последний урожай в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, пострадал от засухи, а недавние морозы угрожают повредить объемам поставок в следующем году. Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING, заявил, что «по-прежнему остается много неопределенности». «По сути, нам нужно увидеть очень хороший сезон дождей в Бразилии, чтобы развеять наши опасения», – добавил он.

Помимо превратностей природы, бразильские экспортеры кофе столкнулись с задержками в глобальных цепочках поставок, а также с высокими затратами и низкой доступностью грузовых перевозок. Cecafe, крупнейшая кофейная группа Бразилии, сообщает, что за первые десять месяцев года экспорт из страны сократился на 3,7 млн мешков. Другие производители также сталкиваются с трудностями. В Колумбии, втором игроке на рынке, все лето шли проливные дожди, которые снизили урожайность.

profile-sample2
Russian Film Week – 2021: программа фестиваля
24-11-2021
profile-sample2
Неделя российского кино: «Золотой единорог» снова на коне!
24-11-2021
profile-sample2
Охота на «Единорогов»
24-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.