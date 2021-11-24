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«Леопольдштадт». Возвращение к истокам

«Леопольдштадт». Возвращение к истокам
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Новая пьеса Тома Стоппарда о жизни еврейской семьи в Вене шла на сцене Театра Уиндема 12 недель. Аншлаги, восторженные отзывы критиков, новый взгляд на старые истории – вот что сопровождало и до сих пор сопровождает «Леопольдштадт». Драму называют эпичной, интимной, тяжелой и трогательной, а еще – вершиной всемогущества драматурга. Чтобы посмотреть спектакль, театралы приезжали в столицу Британии из других стран. На афишах, расклеенных по всему городу, был изображен мальчик с «ниточками», образующими узор, напоминающий звезду Давида. И мало кто знает, что Лео Робертс – наш юный соотечественник, талант и восходящая звезда.

 

Начало 

Тому Стоппарду сейчас 82, пьесу же он написал, когда ему был 81 год. Во многом «Леопольдштадт» – это история семьи самого автора, члены которой погибли в концлагерях. Вот что говорила до мировой премьеры, состоявшейся в январе 2020-го, продюсер Соня Фридман: «Он целый год работал над этой пьесой, но это была пьеса, идею которой он вынашивал много лет. Это красивая, грандиозная, эпическая вещь, которая будет выглядеть в Вест-Энде как сверкающий драгоценный камень. Эта пьеса очень личная». Однако, несмотря на личностность истории, драматург постарался избежать документальности.

О своем еврейском происхождении Том Стоппард узнал от дальних родственников матери лишь в 1990-е, поэтому неудивительно, что он не касался этой темы ни в личных разговорах, ни в своем творчестве. Тем интереснее сейчас наблюдать его возвращение к корням.
Режиссером «Леопольдштадта» выступил Патрик Марбер, который в 2016 году поставил «Травести» Стоппарда на шоколадной фабрике Меньера в Лондоне.

Автора пьес «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Травести», «Аркадия», «День и ночь», «До-ре-ми-фа-соль-ля-си-Ты-свободы-попроси», «Берег утопии» и многих других часто называют одним из лучших ныне живущих драматургов. Живой классик, чей талант заслужил множество премий, таких как «Тони», «Оскар», «Золотой Глобус», «Золотой лев», «Серебряный медведь», а также премии «Evening Standard» и нью-йоркских театральных критиков.

В 2020 году пьеса «Леопольдштадт» получила премию Лоренса Оливье в номинации «Лучшая новая пьеса».

История Тома Стоппарда

Исторической родиной Тома является Чехословакия, а именно город Злин: в 1937 году в семье евреев родился Томаш Штраусслер. Спустя два года началась немецкая оккупация, а вместе с ней – и гонения на евреев, поэтому вся семья была вынуждена бежать в Сингапур. Однако в 1941 году история повторилась, правда, в другом свете. На этот раз вторглась Япония. Спасая жену и двух сыновей, отец Томаша отправил их в Индию, а сам остался в Сингапуре и погиб. Оставшиеся в Чехословакии родственники также погибли во время фашистской оккупации.
В Индии Томаш стал ходить в англоязычную школу и стал Томом. В 1945 году его мать вышла замуж за офицера британской армии Кеннета Стоппарда, и вскоре они переехали в Англию. Мальчики взяли фамилию отчима.

Родители сделали все, чтобы дети получили хорошее образование. Юность Тома прошла в частных школах-интернатах в Ноттингемшире и Йоркшире. А когда пришло время поступать в университет, Том решил попробовать себя в журналистике и начал сотрудничать с бристольскими газетами. Его основными темами были кино и театр.

Потом начался лондонский период жизни с работой на радио и телевидении, где он писал сценарии, а также работал театральным критиком в журнале «Сцена» (Scene) под псевдонимом Уильям Бут. Тогда Томас и начал писать пьесы, принесшие ему первый успех. Настоящая же известность пришла после «Розенкранц и Гильдерстерн мертвы», на русский язык ее перевел Иосиф Бродский. С тех пор Стоппард написал множество пьес для театра и радио, а также теле- и киносценарии.

История «Леопольдштадта»

Знакомые с творчеством Стоппарда были немало удивлены его новой работой. Здесь все нетипично для него: нет игры слов, нет характерного сарказма и черного юмора, нет остроумных философских концепций, нет нелинейности и сложной конструкции сюжета. Вместо этого – жизнь одной семьи на протяжении четырех поколений и горькие размышления. Работа режиссера Патрика Марбера, взявшегося за эту сагу, такая же – эпичная и интимная. 55-летняя история семьи, которая разворачивается в одной гостиной и где из 40 человек к финалу приходят лишь немногие.

Канун 1900 года. В Вене собирается праздновать Рождество благополучная еврейско-австрийская семья торговца тканями Германа Мерца. Это ассимилированные евреи, надеющиеся расширить свое влияние и выйти за пределы еврейского квартала Леопольдштадта, ведь они доказали свою благонадежность, да и ситуация в этом европейском средоточии наук, искусств и психологии более чем обнадеживающая.
На верхушку рождественской елки один из мальчиков водружает звезду Давида, и это смешение культурно-религиозных традиций можно было бы счесть хорошим знаком, тем более что сам глава семьи Герман Мерц, женатый на австрийке, строит радужные планы на будущее. Европа конца XIX века очень располагала к таким мечтам – на фоне свобод Австро-Венгрии, где евреям предоставили полные гражданские права, социальных реформ и экономического развития в целом. Вместо всеобщего счастья и еще большего процветания Европа получила хаос и разрушение: Первая мировая, Хрустальная ночь 1938-го, растянувшаяся на годы, Вторая мировая война с Холокостом…

Следующая сцена, 1926 год, и молодое поколение точно так же с оптимизмом смотрит в будущее, но воздух уже наполнен предчувствием надвигающейся катастрофы….

Спустя десятилетие события достигают почти пика драмы, перемалываются в мясорубке войны судьбы Мерцев-Якобовичей: дом постепенно приходит в упадок, а процветающая некогда торговля тканями уничтожена. При всех ужасающих переменах одно остается неизменным – члены семьи не прекращают играть в игру «колыбель для кошки». Стоппард не был бы Стоппардом, если бы не применил излюбленный алгоритм. Эта метафора – символ семейных уз: как бы они ни видоизменялись, суть остается той же.

Финал пьесы – о важности истоков. Один из персонажей, Леонард Мерц, появляется, когда на дворе середина 1950-х. Это абсолютный британец, который ни разу не воспринимает себя евреем и начисто забыл о своем раннем детстве. «Ты помнишь? Не помнишь? Ты что, не можешь вспомнить? Почему ты не можешь вспомнить?» – спрашивают его немногочисленные выжившие родственники. А на экране тем временем появляются портреты всех исчезнувших героев пьесы с надписью на каждом: «Освенцим», «Дахау», «Марш смерти»

История Лео

Лео Робертс исполнил в «Леопольдштадте» роль Джейкоба, того самого мальчика, который украсил елку звездой Давида. Лео наполовину русский, правда, он никогда не был в России, но благодаря своей маме Элине знает и любит ее. В силу юного возраста Лео вряд ли осознает глубину истории, в которой ему посчастливилось проявить свой актерский талант. Детских ролей в спектакле немного, и почти все они без слов. А Лео повезло: у него полноценная роль, а после его фраз «Мама, иди посмотри на елку!» и потом «Мама, ты не смотришь!» зал взрывается смехом и аплодисментами. Он знает наизусть тексты всех персонажей и дома разговаривает целыми фрагментами – настолько вжился в постановку. При всей очаровательности такого поведения домочадцам иногда бывает нелегко это выносить, но тут уж ничего не поделать.

Спектакль можно смотреть с 12 лет, поэтому занятым в нем детям не рассказали об исторической правде и о содержании пьесы, а во избежание досадных случайностей и душевных травм выделили отдельную комнату для ожидания. Несмотря на это, младший брат Лео, 9-летний Зак, настоял на том, чтобы мама взяла его на спектакль, а она в доступных ему понятиях объяснила, о чем история. Это уже потом Зак пересказал все Лео, и было сложно отказать ему в походе в театр в качестве зрителя (спектакль шел в разных составах). По рассказу Элины, Лео простоял не шелохнувшись два часа – билетов на сидячие места было не достать. Игра других актеров так его вдохновила, что свой следующий спектакль он сыграл чуть иначе, добавив новых красок.

Дополнительный нюанс участию Лео в «Леопольдштадте» придает то, что его прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в освобождении Дессау, где была семья Тома Стоппарда. Лео мечтает приехать в Россию, но пока не получается. И не очень ясно, то ли присланные бабушкой из России сладости способствуют этому желанию мальчика, то ли рассказы мамы о Москве, о соборе Василия Блаженного, о красоте страны, о рыбалке, наконец.

Выступая на одной из лучших лондонских сцен, Лео строит грандиозные планы: мечтает пригласить на спектакль не только простых россиян, но и самого Владимира Путина. «Может, стоит наладить отношения с президентом?» – шутят в семье. Вообще же он собирается стать премьер-министром Великобритании, а не актером, хотя сейчас довольно активно занят в этой сфере. Лео учится в театральной и киношколе Анны Фиорентини (Anna Fiorentini Film & Theatre School), где оттачивает исполнительское искусство. В прошлом году вместе с младшим братом Заком Лео снялся в рекламе Лондонского аквариума и телешоу Little Shots, а сейчас принимает участие в записи образовательных программ на Youtube для иностранцев, изучающих английский язык, – у него чистейшая речь без новомодных интонаций и акцента. Но, как это часто бывает, мама видит будущее несколько иначе. Путь, нарисованный ею для мальчиков, – медицина, юриспруденция или финансы.

Подготовила Ясмин Шамцян

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