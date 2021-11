Неделя российского кино: «Золотой единорог» снова на коне!

Russian Film Week возвращается в кинотеатры столицы с большой британской премьерой на Лестер-сквер – «Капитан Волконогов бежал». Насколько пандемия, «война вакцин», временный переход в онлайн и ковидные ограничения повлияли на проведение главного смотра российского кино за рубежом, рассказывает основатель фестиваля и его генеральный продюсер Филип Перкон.

– Филип, с каким настроением вы и команда Недели российского кино возвращаетесь в привычный офлайновый формат после длительного перерыва, вызванного локдауном?

– Настроение отличное! Я считаю, что кинофестивали должны проходить только очно – опыт организации мероприятия в пандемию только убедил меня в этом. В прошлом году мы решили не брать перерыв и провели фестиваль онлайн – такой формат вызывал гораздо меньший интерес публики. Нужно понимать, что фестиваль – это больше, чем показы: сегодня фильмы любых жанров доступны на многих стриминговых площадках, для этого даже не надо переключаться с телефона. Но фестиваль кино – это особая магическая атмосфера, и она появляется только в случае, когда люди собираются вместе, сопереживают происходящему на экране, знакомятся с участниками кинопроцесса, обсуждают увиденное, спорят, делают фотографии, – лишь тогда это становится событием. Фестивальная магия – это сама аудитория, которая приходит и создает атмосферу, важную для всех участников процесса: и самих зрителей, и съемочных групп, и организаторов. Мы очень любим свою работу и получаем колоссальный заряд энергии для дальнейшей работы. Наша команда рада возможности вновь проводить мероприятия в очном формате, и мы надеемся, что так будет и впредь.

– Критики отмечают, что за время пандемии накопилось много хороших работ, которые «ждали своего часа», ведь фестивали почти не проводились, и сейчас на кинорынке появилось большое количество картин, конкурирующих между собой за зрителей и прокатчиков. Вы заметили что-то подобное при отборе фильмов в программу Недели–2021?

– Да, это справедливое замечание. Из-за годичного перерыва наши отборщики решили принимать заявки в отношении фильмов, снятых за последние два года. Это наш самый конкурентный год: на участие в фестивале было подано более 440 заявок, если считать и короткий метр, и документалистику. Только полнометражных лент было заявлено более сотни – это рекорд за историю проведения Недели российского кино в нашей стране. Что касается личных рекомендаций, я всегда советую посмотреть фильм, который будет показан на церемонии открытия, потому что мы очень стараемся найти для зрителя особенное кино. В этот раз фестиваль будет открыт мистическим триллером «Капитан Волконогов бежал», который Наталья Меркулова и Алексей Чупов впервые показали на прошедшем Венецианском фестивале. Британский зритель увидит «Капитана» впервые. А еще стоит обратить внимание на всех номинантов премии «Золотой единорог», которая по традиции вручается в конце фестиваля: «Общага», «Портрет незнакомца», «Джетлаг», «Клятва», «Доктор Лиза» и «Пальмира».

– Организация фестиваля – всегда непростой процесс. Стал ли он сложнее в связи с локдаунами, ковид-паспортами и QR-кодами? Какие неудобства, например, вызывает непризнание Великобританией российской вакцины «Спутник V»?

– Любой фестиваль такого масштаба – это огромная организационная машина, вызов и множество трудностей. Наша команда состоит из профессионалов, и мы отлично справляемся, но сложности есть, и их стало больше. Основные проблемы вызваны новыми правилами перелетов и санитарными мероприятиями вроде карантина. Также нам приходится учитывать риски возможного локдауна или инфицирования коронавирусом. Из-за того, что «Спутник V» не признан в Великобритании, нам сложно пригласить столько же гостей, как в прошлые годы. Ведь они должны сидеть в карантине почти неделю, а это и психологически не самое приятное дело, да и по времени не всегда возможно: звезды – занятые люди, они нередко участвуют одновременно в нескольких проектах и потратить столько времени на санитарное мероприятие не могут, даже при всей любви к нашему фестивалю и к Лондону.

– В этом году немного сократилось количество площадок, где покажут российские фильмы, – это связано с их перезагруженностью, или показывать такое кино в Великобритании становится все сложнее?

– В Лондоне возникла конкуренция между мероприятиями, которым нужны киноплощадки. За полтора года в городе не проходило ни одного офлайнового кинофестиваля, а проводят их здесь часто. Теперь за шесть месяцев пытаются наверстать упущенное и бронируют площадки с рекордной скоростью. Дела у многих небольших кинотеатров идут неважно – пандемия сильно ударила по их бизнесу. В результате они почти перестали сотрудничать с фестивалями; на место авторского кино пришли блокбастеры, которые приносят стабильные сборы, – надеюсь, что это временное явление. Поэтому количество площадок в столице сократилось, а желающих крутить фильмы стало очень много – возник специфический дисбаланс спроса и предложения.

– Russian Film Week откроется британской премьерой необычного фильма – «Капитан Волконогов бежал», который вы охарактеризовали как мистический триллер. Из синопсиса понятно, что действие происходит во времена сталинских чисток, в 1930-е годы. Главный герой – работник НКВД, пытающийся спасти свою душу после явления ему то ли в бреду, то ли наяву образа ушедшего в мир иной коллеги. Почему вы выбрали именно эту картину для открытия?

– На Неделе российского кино существует традиция – выбирать на открытие фильмы разных жанров. Последними были комедия «Холоп» и драма «Китобой». Мы решили, что настало время триллера, и стали искать необычную ленту, малоизвестную на международном рынке, новинку для здешнего зрителя. Таковым оказался «Капитан Волконогов». Прежде всего это фильм очень высокого качества, наполненный прекрасными актерскими работами, например Юрия Борисова в главной роли. Что касается сталинской тематики: все-таки эта лента – не воссоздание прошлого, а стилизованное повествование о любом тоталитарном обществе, о выборе между добром и злом. Во время пандемии мы вынуждены все время делать выбор: как реагировать на санитарные ограничения, на запреты на передвижение, на QR-коды, на вакцинацию и вообще на ситуацию, когда жизнь граждан все больше и больше попадает под контроль правительства. «Капитан Волконогов» отчасти поднимает и эти проблемы, задает вопрос: а какой выбор мы, как граждане и составные части государства, должны делать? Мне кажется, это очень своевременная лента, тематика которой должна найти отклик в сердцах киноманов.

– Отслеживая зрительский интерес по продаже билетов и тематику картин из заявок, поданных на фестиваль, можете ли вы сказать, совпадают ли интересы публики и творческий посыл создателей кино?

– Россия всегда была сильна драматическим кино, поэтому в заявках большое количество драм. Зрители к этому готовы – многие приходят как раз за авторскими высказываниями, а не просто за развлечением. Но хорошие комедии все равно вызывают стабильный интерес. Охотнее всего зрители идут на громкие события, премьеры или бренд – будь то актерский, режиссерский или фестивальный. Например, билеты на фильм «Петровы в гриппе» раскупают очень быстро – его показывали в Каннах, режиссер – Кирилл Серебренников, а это бренд. Хорошо берут билеты на фильмы с сеансами вопросов и ответов, например на показ картины Михаила Идова «Джетлаг». В этом году очень популярны картины для семейного просмотра, например «Пальма» (A Dog named Palma в английском прокате) – фильм о добре и милосердии. Сюжет закручивается вокруг собаки, которая ждала своих хозяев в аэропорту, – такие фильмы сейчас крайне нужны, мне кажется. Мы даже сделали два специальных семейных сеанса при поддержке Gazprom Marketing & Trading, где покажем и «Пальму», и «Маленького воина» – ленту про юного сумоиста из России, который отправляется в Японию, чтобы встретить своего отца. Все доходы от билетов на семейные сеансы пойдут в фонд нашего официального благотворительного партнера ArtSocial. Эта организация через сеансы арт-терапии помогает детям и молодым людям и повышает осведомленность общества о данном направлении психотерапии.

– В программе появилась новинка – секретный кинопоказ. Что это?

– Я уже давно хотел поэкспериментировать с таким форматом – он очень популярен в Великобритании. Зрители не будут знать название фильма, на который они купят билеты, чуть ли не до самого показа, так что подобное мероприятие – для любителей сюрпризов. Мы, как организаторы, можем гарантировать, что фильм будет качественный, очень новый – на момент интервью его еще не видел зритель ни в Англии, ни в России. Этот формат – возможность показать работы, которые попадут на фестивали только в следующем году, не лишая их создателей возможности поехать с лентой на другие фестивали.

– Самыми яркими событиями Russian Film Week в прошлые годы были открытие и вручение премии «Золотой единорог». Ждут ли гостей фестиваля неожиданности в этот раз?

– Открытие – это по традиции красная дорожка на Лестер-сквер, в культовом кинотеатре Odeon Luxe, где проходят самые громкие мировые премьеры. После нее мы, как всегда, проведем вечеринку от спонсора «Лаборатория Касперского» в W Hotel – на все эти события можно купить билеты. В церемонии вручения премии «Золотой единорог» есть изменения: вместо привычного закрытого гала-ужина мы решили сделать уникальную театральную постановку, в сюжетную канву которой будут вплетены объявления номинаций премии. Основана она будет на шекспировской пьесе «Буря» (The Tempest), в ролях – Данила Козловский, Александр Цыпкин, Стивен Ридли, Лина Максин. Пройдет церемония 5 декабря в The Royal Theatre Haymarket, и билеты на нее можно будет либо выиграть, либо получить по аккредитации. А еще в программе – четыре вип-показа в камерных залах: два в кинотеатре May Fair Hotel – секретный показ и фильм «Трое», еще два в Soho Hotel Cinema – «Нос, или Заговор «не таких» и «Иваново счастье».

Беседовала Елена Лео