Портсмут – единственный островной город Британии

Вся береговая линия Великобритании обозначена бухтами, гаванями, портовыми городами, судоверфями, где с самых древних времен и до наших дней жили и живут морские гиганты, которые служили и служат великой державе. Морские врата страны… Сколько их? Много! Рассказать обо всех в рамках одной статьи невозможно. Остановимся на одном из наиболее значимых портовых городов – Портсмуте.

Южные ворота королевства

Портсмут – город-порт и унитарная единица в британском церемониальном графстве Хэмпшир. Он получил статус города лишь 21 апреля 1926 года, то есть именно в тот день, когда на свет появилась королева Елизавета II! Портсмут расположен на полуострове в проливе Ла-Манш, откуда можно в бинокль разглядеть дымчатые берега Франции, особенно сейчас, когда город обзавелся фантастической смотровой площадкой под названием Spinnaker.

Хотя в этом районе страны были обнаружены поселения еще доримского периода, в основном Портсмут считается ответвлением Портчестера. Историки полагают, что город был основан в 1180 году. По-видимому, самые ранние записи о Портсмуте были уничтожены норманнскими завоевателями, и сейчас первые упоминания можно найти в Southwick Cartularies. Однако согласно Оксфордскому словарю британских топонимов, уже в IX веке бытовало англосаксонское название Portesmūa, что означает «устье [гавани, называемой] Портус». По-английски mouth – это не только и не столько рот, но и устье, бухта.

Портсмут – прежде всего серьезный британец: южные морские ворота Англии и Соединенного Королевства в целом, адмиралтейство, одна из основных баз британского ВМФ, торговый и гражданский порт. Захватывает дух, когда видишь современные авианосцы, торпедоносцы, эсминцы, крейсеры. Удивительно и неожиданно – иметь непосредственный доступ к военным кораблям!

Портсмут – важнейший порт еще со стародавних времен, всегда оказывавшийся в зоне пристального внимания всех королевских особ, творящих британскую историю. Иначе его называют имперским фортом. Город прежде всего являлся и является мощным военным фортом, защитой южных подступов и границ государства. Как главная военно-морская база и судоверфь, он подвергся интенсивным бомбардировкам во время Второй мировой войны. Нацистские люфтваффе совершали ночные налеты с 24 августа 1940 года, когда на корабли было сброшено 1 320 фугасных бомб, а на сам город – 38 000 зажигательных устройств. Были повреждены ратуша, 30 церквей, 8 школ, больница и более 80 000 домов; 930 человек погибли, 1 216 человек получили ранения. Хотя с тех пор большая часть города восстановлена, строители и в наши дни находят неразорвавшиеся бомбы.

Портсмут привлекает к себе внимание бесчисленных туристов, гостей Британии и тех, кто выбрал прекрасный остров местом своего постоянного проживания.

Прогулка по городу

Город можно разбить на несколько составляющих: Старый Портсмут, Новый Портсмут, Док-ярд – исторический и новый, Саутси, Портчестер, Госпорт и Порт-Солен. Несмотря на то что в Портсмуте, как и везде в Англии, есть туристические автобусы, советую все-таки обойти его историческую часть пешком, подышать его историей. Генрих VIII, будучи мудрым политиком, рассмотрел в этом городе огромный стратегический потенциал и приложил все усилия для его превращения в имперский форт с мощными фортификационными сооружениями.

Начнем прогулку с исторических строений вдоль берега: в Саутси (популярнейшей аж с XVIII века курортной зоне не только Портсмута, но и всей Англии) и далее – к знаковым местам города. Пляжи, места отдыха и развлечений, пирсы, набережные, эспланады, зеленые променады… А что это там, в море, метрах в 100–150 от берега? В воде видны круглые каменные форты-башни со зловещими бойницами. Их построили по приказу Генриха VIII для укрепления береговой линии – для отражения атак с воды, не давая врагу возможности высадиться. Они не потеряли своей значимости и в годы Второй мировой войны. При желании можно их посетить.

Справа – море, парусники, ховеркрафты, стоящие вдали на рейде корабли, чайки… Слева – уникальный цветущий мемориальный комплекс Rose Garden, посвященный героям Первой и Второй мировых войн. В мемориале высажено более 100 сортов роз! Лишний раз убеждаешься в том, что англичане – прекрасные садоводы, парковые архитекторы, а сохранение природы – их конек.

Направляемся дальше вдоль моря, озера Кану-лейк с прекрасными лебедями, Портсмутской деревни-модели Model Village, парка с теннисными кортами и мини-гольфом, мимо Музея истории природы, Южного пирса с развлекательным комплексом и проходим по бесконечным зеленым эспланадам и променадам – любимым местом отдыха горожан и гостей Портсмута. Тут можно самим приготовить барбекю и запустить воздушного змея. Не забудьте полакомиться лучшим в Англии фиш-энд-чипс!

Любуясь приморскими бульварами, добираемся до фортификационных сооружений Генриха VIII – замка Саутси с музеем, крепостного вала (ныне прогулочного), обводных и защитных каналов, туннелей, выходящих в море. Стена очень высокая. Стоя на ней, любуешься Старым Портсмутом с его узкими извилистыми улочками, уютными домами, церквями… Бросаются в глаза Кафедральный собор святого Фомы Кентерберийского (около 1180 года), Гарнизонная церковь (1212 год), от которой остались только внешние стены и уцелевшая во время нещадных бомбежек алтарная часть, надгробья рыцарей…

Что посмотреть в Портсмуте

Подходим к уникальному, единственному в своем роде в мире музею – Музею D-day. «День Д» – 6 июня 1944 года, день, который стал началом конца Второй мировой войны, дата победоносной высадки союзников в Нормандии. Перед входом в музей – танки, пушки, артиллерийские орудия. Горожане (по большей части женщины) делали все возможное и даже невозможное, чтобы обеспечить крепкий тыл своим отважным воинам. Прекрасным примером для подражания тогда была сама Елизавета II, в годы войны 17-летняя девушка: она добровольно пошла работать в Красный Крест водителем и прослужила до конца войны.

Женщины Портсмута решили весьма оригинальным способом увековечить сражение, вошедшее в анналы истории, одно из величайших во Второй мировой. После войны они бросили клич о сборе обмундирования всех родов войск, палаток для создания уникальных полотен в стиле пэчворк. Так за пять лет кропотливого труда появились 34 гобелена общей длиной 83 метра и высотой 1 метр. Их оригинальность в том, что материалом служили ткани, которые использовались исключительно в армии, флоте, авиации. Интересно то, что первый подобный гобелен на историческую тему – Bayeux Tapestry – был создан еще по приказу Вильгельма Завоевателя. «Предшественник» уступает в длине на 12,5 м. Он рассказывает о первой победе Вильгельма – в Байе, а портсмутский – о непобедимом оплоте монархии. Полезно знать историю, особенно страны, которая стала вашим домом, чтобы избежать ошибок в суждениях о целом народе.

В музее, конечно, представлены не только эти гобелены. Экспозиция подробнейшим образом рассказывает о подготовке и проведении операции под названием D-day, обо всех ее организаторах и исполнителях, о мобилизации города и труде его жителей. Ее Величество королева-мать Елизавета открыла музей в 1984 году, в 40-ю годовщину сражения.

Покидаем музей, и буквально через несколько шагов перед нами открывается вид на Королевский военно-морской мемориал в память о погибших героях обеих мировых войн. Еще один весьма внушительный военный мемориал являет собой парадный вход в парк королевы Виктории. Каменные плиты испещрены фамилиями погибших героев.

Также нельзя обойти вниманием музей Портсмута и Галерею искусств, которые разместились в бывших офицерских бараках. Пусть вас не пугает слово «барак» – в таком «бараке» вполне могла разместиться роскошная гостиница!

Если устали от истории, то зайдите в Blue Reef, что по соседству с музеем D-Day, – излюбленное место любителей морской фауны. Вы попадете в подводное царство, где над вашими головами в стеклянном туннеле будут шустро бороздить водные просторы разноцветные стайки тропических рыбок, морских коньков, медуз, каракатиц и других морских животных. Кого только там нет – можно даже полюбоваться на морских выдр и новорожденных осьминожек! Там же расположен отличный ресторан местной кухни.

Старый город

Исторический Портсмут необыкновенно уютен. Англичане не заполняют его безликими строениями, а те, что и были сооружены в 1960–1970-е, сейчас безжалостно сносят. Парк королевы Виктории – любимое место отдыха жителей и гостей города. Оттуда рукой подать до крупного шопинг-центра – рая для желающих потолкаться в магазинах и бутиках.

Есть в Старом Портсмуте на Хай-стрит невзрачный серый дом с памятной доской на фасаде, но какой знаковый! Ни за что не угадаете, чем он знаменит. Дело в том, что в этом доме в 1628 году Джоном Фелтоном был зарезан не кто иной, как сам герцог Бекингем, возлюбленный Анны Австрийской, – вспомните «Трех мушкетеров»Дюма.

Не забудьте посетить музей Диккенса, а заодно и мини-сад, где любил отдыхать Герберт Уэллс, и паб, где он обычно коротал вечера.

На берегу бухты напротив Док-ярда – старинные пабы, в которых проводили время морские волки. Прекрасная еда, уютная атмосфера!

Портсмутский Университет – гордость города и один из лучших в стране. Он был основан в 1869 году и сначала назывался «Школа наук и искусств Портсмута», упор делался в основном на дисциплинах, связанных с мореходством, инженерным делом. После Второй мировой войны спектр дисциплин резко увеличился, и в 1992 году учебному заведению присвоили звание государственного. Университет и его кампусы занимают несколько кварталов в центре Старого Портсмута по соседству с Гилдхоллом (мэрией города) и огромной городской библиотекой, перед которыми находятся скульптуры уроженца Портсмута Чарльза Диккенса и королевы Виктории.

Док-ярд – сердце Портсмута

Самое активное, шумное и эффектное место Портсмута – Док-ярд. Исторический Док-ярд – это здания Адмиралтейства, доки (включая уникальный сухой док), где швартуются корабли ВМФ, которые можно рассматривать вблизи и даже фотографировать! Здесь расположены Национальный музей ВМФ, Музей кораблестроения и мореходства, а также знаменитые корабли, ставшие музеями:

– легендарный корабль Ее Величества Victory – 104-пушечный линейный гигант 1-го ранга, который был флагманским кораблем адмирала Нельсона. Его спустили на воду в 1759 году. Ветеран, участник многих морских битв, включая победоносное Трафальгарское сражение против франко-испанской армады. Дорогого стоит пройтись по палубе Victory, увидеть место, где Нельсон упал, сраженный пулей, бочку с коньяком, в которой перевезли тело адмирала в Лондон, и галеру, на которой плыли его бренные останки;

– первый в мире цельнометаллический корабль Ее Величества Warrior – фрегат-броненосец 1860 года, давший название данному типу судов. В 1987 году был превращен в музей;

– легенда с трагической и даже абсурдной судьбой – Mary Rose, флагман английского военного флота, трехпалубная каракка, построенная по приказу Генриха VIII в 1510 году. Название корабль получил в честь сестры Генриха, французской королевы Марии Тюдор, а также розы – геральдического символа дома Тюдоров. До 1545 года корабль блестяще проявлял себя во многих сражениях. А в 1545 году, когда судно в сопровождении других было направлено к острову Уайт, случилось непоправимое: перегруженной артиллерией флагман сильно накренился от порыва ветра и затонул в 300 метрах от берега на глазах Генриха VIII и всего честного народа – прямо вместе с экипажем и адмиралом Джорджем Кэрью. Спаслись лишь 35 матросов из 400. С тех пор на протяжении столетий делались попытки поднять судно, но удалось это лишь в 1982 году. Его собирали по кускам, и теперь Mary Rose радует посетителей интереснейшей экспозицией.

Современный Док-ярд славится своей галереей носовых фигур старинных кораблей, орудиями, торпедами, превращенными в скамьи, ресторанами, торговыми пассажами, бутиками, кинотеатром.

Экскурсию по Портсмуту закончим в Новом Док-ярде на высоте 170 метров, любуясь красотами окрестностей со смотровой площадки одного из величайших британских символов миллениума – Emirates Spinnaker Tower. Грандиозное сооружение, от одного вида дух захватывает! Башня была введена в эксплуатацию в 2005 году и с тех пор является самой высокой в Великобритании (не считая Лондона).

Подготовила Карине Дер-Карапетян