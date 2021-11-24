Зрелищ вместо хлеба

Есть стали меньше, в фокусе – шопинг и кино

После снятия ограничений, связанных с пандемией, британцы ринулись на абордаж сферы развлечений. Особенный наплыв наблюдался в ресторанах и пабах, где уставшие от запретов жители Туманного Альбиона праздновали победу над коронавирусом. Больше всего денег в этих местах люди потратили в октябре – тогда продажи выросли более чем на 60% по сравнению с прошлогодним октябрем. А в ноябре, подсчитав финансы, затянули пояса. Так, согласно данным Coffer CGA Business Tracker, продажи ресторанов и баров в начале ноября уже упали на 4,5%. Но если общепит отошел на второй план, то на первый вышли магазины и искусство. На какие развлечения британцы тратят больше всего денег?

Вечеринкам – нет

Видимо, подсчитав израсходованные «сгоряча» после снятия локдауна фунты на еду и напитки, британцы стали тратить с осторожностью. Однако снижение показателей продаж в ресторанном бизнесе связано не только с этим: восстановиться ему также мешают проблемы с поставками, повышение стоимости энергии и дефицит кадров. Что касается общепита в Лондоне, он пострадал больше всех из-за того, что офисных сотрудников и туристов стало меньше. По прогнозам экспертов, в 2022 году ресторанному бизнесу потребуется дополнительная господдержка.

Как отметил Пол Ньюман, глава отдела досуга и гостеприимства компании RSM, «радость после снятия ограничений ослабевает, и потребители начинают ощущать влияние роста счетов домохозяйств на расходы». По мнению эксперта, это может означать для сектора начало долгой и тяжелой зимы.

Tracker выявил контраст в отношении торговли в Лондоне, где нехватка офисных работников и туристов означала, что продажи упали на 4% по сравнению с периодом до пандемии, и за пределами столицы – там продажи выросли на 6%.

Экономить начали не только отдельные граждане, но и компании, в том числе крупные. Так, многие фирмы заявили о том, что снова отменят рождественские вечеринки из-за ковидных опасений. Страховые, бухгалтерские и юридические организации решили не устраивать масштабные празднования, заменив их походами в кафе небольшими компаниями и командными мероприятиями. Например, Ernst & Young, бухгалтерская фирма большой четверки, в которой ранее проходили пышные рождественские вечеринки с участием пожирателей огня и танцоров, подтвердила, что корпоративный праздник в этом году проводиться не будет.

Подарки и кино

В то время как отдых в ресторанах отошел на второй план, актуальными стали предпраздничные покупки и посещение кинотеатров. Именно на это сегодня британцы увеличили свои расходы. Также много денег уходит на заграничные поездки и общественный транспорт – данные сферы демонстрируют самые высокие показатели с допандемийных времен.

Ранние рождественские покупки, участившиеся походы в кино и поездки за границу уже в октябре способствовали росту розничных продаж и потребительских расходов. Согласно данным British Retail Consortium, розничные продажи выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года (в сентябре – на 0,6%). К слову, это на 6,3% выше розничных расходов в октябре 2019 года.

Как отметила Хелен Дикинсон, исполнительный директор BRC, покупательский спрос «возвращается в норму в преддверии Рождества», поскольку «некоторые люди рано начали свои рождественские покупки». Она добавила, что увеличение количества общественных мероприятий также привело к повышению продаж одежды и обуви. По сообщению BRC, розничные продажи выросли, несмотря на то что расходы на мебель и электрооборудование сдерживались глобальными логистическими проблемами и нехваткой микрочипов. Кстати, эти цифры ослабляют некоторые опасения по поводу того, что рост инфляции и цен на энергоносители повернет вспять восстановление потребительского спроса в Великобритании.

Пол Мартин, глава отдела розничной торговли KPMG в Великобритании, сказал: «Сокращение расходов домашних хозяйств, о котором много сообщалось, еще не произошло, поскольку потребители, похоже, счастливы совершать все новые покупки». Согласно данным Barclaycard, основанным на почти половине всех транзакций по кредитным и дебетовым картам в королевстве, в октябре расходы на развлечения выросли почти на 30%. Этому способствовало увеличение количества заказов в кино, которые впервые превысили уровень до пандемии.

«Не время умирать» Расходы на кинотеатры показали самый сильный рост за два года. Во многом это произошло благодаря новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die), сообщает издание Independent. По данным Box Office Mojo, в последние выходные октября, когда был показан фильм, кассовые сборы в Великобритании были на 23% выше, чем за тот же период 2019 года.

Кроме того, представители домохозяйств потратили немалые суммы на цифровой контент. Популярные сериалы Squid Game и Succession также способствовали росту спроса. В целом расходы на развлечения выросли на 28,4% по сравнению с 2019-м.

Ноябрь поднимет настроение Согласно ежемесячному опросу, проведенному Barclaycard, почти 9 из 10 потребителей заявили, что их беспокоит влияние растущей инфляции на семейные финансы. Аналогичная часть респондентов взволнована тем, что рост счетов отрицательно скажется на финансах их домохозяйств. Хосе Карвалью, глава отдела потребительских товаров Barclaycard, отметил: хотя неопределенность в отношении роста счетов домохозяйств давит на умы британцев, «обнадеживающий рост, который мы наблюдаем в сфере развлечений и международных путешествий, показывает, что потребители по-прежнему стремятся наслаждаться активным отдыхом». «Поскольку страна продолжает свои рождественские покупки и готовится к распродажам, мы уверены, что ноябрь должен поднять настроение розничным торговцам», – добавил он.

Зарплаты растут

Пока британцы экономят на ресторанах и много тратят на кино, их доходы растут. Работодатели увеличивают зарплаты молодежи, несмотря на высокую конкуренцию на вакансии. Так, по данным Института работодателей для студентов, как сообщает ВАС, средняя зарплата выпускника вуза в этом году выросла на £833 и составила £30,5 тыс. в год. Как считает глава ISE Стивен Ишервуд, таким образом работодатели борются за ценные кадры и таланты.

Рост зарплат продолжится и в следующем году. Согласно имеющимся данным, после нового года ожидается 3-процентный рост заработной платы, поскольку работники будут искать дополнительную финансовую безопасность после пандемии. Повышение заработной платы – это то, чего с нетерпением ждут многие англичане. Деловая уверенность растет, страна начинает избавляться от последствий COVID-19, а значит, сотрудники британских компаний будут получать дополнительную поддержку. Ожидается, что гражданам повысят заработную плату в реальном выражении на 0,4% после инфляции в 2022 году. Это последует за увеличением заработной платы на 2,4% в 2021 году, несмотря на то что первоначально (еще в 2020 году) прогнозировалось увеличение только на 1,3%.

«Наш опрос показывает в целом позитивный прогноз работодателей, которые в этом году повысили зарплаты больше, чем они ожидали год назад, и ждут, что в следующем году они снова вырастут», – отмечает Оливер Браун, менеджер по вознаграждениям в ECA International. Однако неопределенность, на его взгляд, остается, поскольку люди продолжают жить в условиях пандемии, роста затрат на энергию и проблем с цепочками поставок, которые могут повлиять на предприятия и сотрудников в предстоящем году. «То, как повышение заработной платы повлияет на карманы сотрудников, зависит от того, как изменится инфляция в течение следующих 12 месяцев. Что касается текущего прогноза МВФ, он показывает, что средний реальный рост по Европе, вероятно, составит 0,9%, но это зависит от снижения инфляции в регионе в следующем году», – сказал эксперт.

В ожидании обещаний

Напомним, что месяц назад правительство объявило о повышении заработной платы в государственном секторе 5,5 млн британцам – с оговоркой на то, что инфляция может «съесть» увеличенные доходы. Тогда профсоюзы заявили, что Риши Сунак должен «делать больше, чем просто попадать в заголовки газет» и выполнить данное работникам госсектора обещание о значительном повышении зарплаты. «Экономические последствия и неопределенность вследствие вируса привели к тому, что нам пришлось принять трудное решение приостановить выплаты в госсекторе. Наряду с нашим планом занятости эта акция помогла защитить средства к существованию в разгар пандемии. И теперь, когда экономика вернулась в норму, правильно, что медсестры, учителя и все другие работники государственного сектора, которые сыграли свою роль во время эпидемии, увидят, что их заработная плата растет», – сказал тогда Сунак.

Если ноябрь, по словам экспертов, обещает поднять настроение представителям розничной торговли, а власти планируют повысить зарплаты, думается, что британцам следует готовиться к жаркой на развлечения и траты зиме. И уж точно вряд ли высокие цены на энергию и отмена масштабных рождественских гуляний помешают жителям королевства насладиться праздничными распродажами и походами в кинотеатры. И все это в ожидании повышения зарплат. Если, конечно, правительство выполнит свои обещания…