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«Люди Путина»: Абрамович выигрывает дело о клевете

«Люди Путина»: Абрамович выигрывает дело о клевете
Фото commons.wikimedia.org

В суд обратились три олигарха 

Судья постановил, что некоторые отрывки в бестселлере «Люди Путина» содержат клевету в отношении Романа Абрамовича, в том числе утверждение о том, что он купил футбольный клуб «Челси» по приказу Владимира Путина, пишет The Guardian. 

Российский олигарх полагает, что его опорочили 26 отрывков из книги журналистки Кэтрин Белтон. В предварительном решении судья Типплз объявила, что «рядовой читатель действительно воспримет эти фрагменты в негативном ключе». Речь идет о заявлениях автора «Людей Путина» о том, что в 2003 году предприниматель приобрел клуб премьер-лиги за £150 млн «под руководством Кремля». Среди других порочащих Абрамовича высказываний – то, что он находится «под контролем Путина» и был обязан «сделать состояние своей бизнес-империи доступным для использования президентом Путиным и его режимом».

Типплс подчеркнула, что «на данном этапе суд выносит решение только по существу». Это значит, что пока неизвестно, можно ли считать слова Белтон клеветой. 

Роман Абрамович – один из трех российских олигархов, которые возбудили дело против Белтон и ее издателя HarperCollins в связи с книгой, получившей широкое признание как финальный труд об эпохе Путина. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть», которой руководит соратник Путина Игорь Сечин, также подала в суд. Им не понравились фрагменты книги, в которых говорилось, что «Роснефть» обанкротила нефтяную компанию «ЮКОС» и присвоила ее активы по заниженной цене. Суд постановил, что три из четырех абзацев, на которые подана жалоба добывающего предприятия, не являются клеветническими. 

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