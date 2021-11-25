Немцы угрожают Борису Джонсону

Правительство ФРГ непреклонно в позиции по Ольстеру

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц заявил о контрмерах, которые будут приняты в случае, если британское правительство приостановит статью 16 Протокола по Северной Ирландии. Предупреждение прозвучало после того, как Борис Джонсон сообщил о таком намерении в телефонном разговоре с ирландским коллегой Михолом Мартином, передает The Independent.

Шольц сослался на «общую европейскую политику в отношении Соединенного Королевства» и необходимость «стремиться к тесному двустороннему сотрудничеству в этих рамках». Политик добавил: «Мы настаиваем на полном соблюдении имеющихся договоренностей, в частности Протокола по Северной Ирландии и Соглашения Страстной пятницы. В случае несоблюдения согласованных стандартов и процедур мы будем вынуждены применить известные контрмеры».

«Англия» ранее писала о проблеме статьи 16. В Северной Ирландии действует специальная сделка по Брекситу, известная как Протокол. Он удерживает земли британской короны на едином рынке товаров Евросоюза, фактически стирая границу с Республикой Ирландия. Это позволяет Ольстеру беспрепятственно торговать с Европой. Однако Протокол, по сути, создает торговую границу между Великобританией и Северной Ирландией – неотъемлемой частью Соединенного Королевства, что затрудняет работу некоторых британских компаний. Статья 16 Протокола позволяет Великобритании отменить часть сделки, если из-за нее появятся проблемы. Сейчас такая необходимость возникла.

Эксперты связывают строгость заявления немецкой стороны с ослабленной внешнеполитической позицией кабинета Джонсона: по их мнению, он не готов к разрушительной торговой войне с ЕС. Брюссель приветствовал «долгожданное изменение тона» текущих переговоров.