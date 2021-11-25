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Учителя частных школ готовятся бастовать

Учителя частных школ готовятся бастовать
Фото Flickr

Их не устраивают пенсионные отчисления

Члены Национального союза образования (NEU) проголосуют, начинать ли забастовку в связи с планами Фонда дневных школ для девочек (GDST) выйти из системы пенсионного обеспечения учителей (TPS). Об этом пишет The Telegraph. Объединение сотрудников 23 независимых школ, находящихся в ведении фонда, заявило, что «общенациональное голосование по забастовке проводится впервые за 149-летнюю историю».

Предложение выйти из пенсионной схемы вызвано тем, что оплата труда в ряде частных школ значительно ниже, чем в государственных учреждениях образования. Профсоюз предупредил, что в настоящий момент вероятна «утечка талантов» из школ GDST: сотрудники могут уйти из частного сектора, чтобы впоследствии получать пенсию.

Несколько независимых школ или вышли из схемы, или рассматривают такую возможность после того, как в 2019 году размер взносов работодателей увеличился на 43%. Рост произошел после оценки государственных пенсионных схем казначейством. Правительство финансировало повышение взносов в государственных, но не в частных школах. Частные школы, которые решили остаться в системе, уже предупредили: такое решение властей может привести к тому, что им придется взимать с родителей более высокую плату за обучение.

Школы, которыми управляет GDST, включают Kensington Prep School, Blackheath High School, Sutton High School, Академию Belvedere в Ливерпуле, Brighton Girls, Oxford High School и Royal High School Bath.

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