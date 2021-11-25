За убийство полицейских посадят пожизненно

Вдова констебля смогла изменить закон

Преступников, чьи действия привели к смерти сотрудника службы экстренной помощи при исполнении обязанностей, будут сажать пожизненно. Новый закон ввели после резонансного дела полицейского Эндрю Харпера, убитого в 2019 году. Подробности приводит The Guardian. Поправка, получившая название «Закон Харпера», по всей вероятности, вступит в силу в начале следующего года.

Законодательство изменили благодаря усилиям вдовы констебля, Лисси. Она два года добивалась более справедливого, по ее мнению, приговора трем подросткам, виновным в смерти ее мужа. Лисси Харпер сказала журналистам: «Мы проделали долгий путь и большую, тяжелую работу. Уверена, Эндрю был бы горд».

В 2019 году вор Генри Лонг был приговорен к 16 годам тюремного заключения, а его подельникам Джесси Коулу и Альберту Бауэрсу дали 13 лет за непредумышленное убийство 28-летнего констебля Харпера в Сулхэмстеде, Беркшир. Полицейский отреагировал на сигнал о краже со взломом. Преследуя злоумышленников, офицер запутался в буксировочном тросе их автомобиля. Мужчину протащили по проселочной дороге несколько километров. От полученных травм Харпер скончался. Примечательно, что присяжные признали всех троих невиновными.

Приговоры возмутили Лисси Харпер. Она потребовала от правительства законодательно защитить работников служб экстренной помощи. Список включает полицейских, пожарных, парамедиков, а также сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью и служащих пенитенциарных учреждений.