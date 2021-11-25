Заметки Эйнштейна продали за £10 млн

Черновики « Теории относительности » ушли с молотка

Набор чрезвычайно редких рукописей Альберта Эйнштейна был продан на аукционе в Париже за €11,7 млн (£9,8 млн) – в четыре раза больше первоначального эстимейта Christie’s. Представитель аукционного дома сказал: «Это, без сомнения, самая ценная запись Эйнштейна, когда-либо выставлявшаяся на торгах». Christie’s не раскрывает имя покупателя. О сделке пишет The Telegraph.

На 54 страницах документа содержится работа по общей теории относительности, которую физик опубликовал в 1915 году. Записи были сделаны в 1913–1914 годах в Цюрихе Эйнштейном и его другом, швейцарским инженером Мишелем Бессо. Товарищи пытались объяснить аномалию орбиты Меркурия с помощью уравнений, которые Эйнштейн впоследствии использовал для доказательства общей теории относительности. Они хотели доказать, что перигелий Меркурия (точка, в которой планета находится ближе всего к Солнцу) изменяется из-за искривления пространства-времени.

Страницы содержат большое количество вычислений, написанных черными чернилами на морщинистой, слегка пожелтевшей бумаге. Примечательно, что в записях есть несколько ошибок, заметив которые Эйнштейн и отправил черновик в корзину. Он не имел обыкновения хранить рабочие заметки. Эксперты называют чудом, что рукописи сохранились. По словам представителей Christie’s, документ – «захватывающее погружение в сознание величайшего ученого ХХ века».