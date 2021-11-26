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Британскую армию модернизируют

Британскую армию модернизируют
Фото Flickr

Военным выделят дополнительное финансирование

Министр обороны Бен Уоллес объявил о радикальной реорганизации британской армии: £8,6 млрд будут потрачены на закупку дополнительного оборудования, в войсках появится новый полк рейнджеров для помощи в противодействии экстремистским организациям, – сообщает The Guardian. 

Выступая в парламенте, глава военного ведомства рассказал о программе «Солдат будущего». Она переконфигурирует армию для противодействия угрозам нового поколения по всему миру и сделает из нее глобально задействованную, модернизированную боевую силу. «Чтобы идти в ногу с меняющимися условиями войны, наша армия обязана быть дальновидной, способной к адаптации и должна использовать новые методы работы, современное  оружие и технологии», – подчеркнул министр.

Уоллес сказал, что дополнительные £8,6 млрд на оборудование за 10 лет позволят создать «современную, инновационную цифровую армию». Общий объем инвестиций в военное дело составит £41,3 млрд. По словам главы Минобороны, армия будет действовать «непрерывно» и «постоянно участвовать в боевых действиях по всему миру», она будет «столь же маневренной в киберпространстве, как и на земле».

С декабря новый полк рейнджеров войдет в состав недавно созданной армейской бригады специальных операций и будет регулярно дислоцироваться по всему миру для противодействия экстремистским организациям. К середине 2022 года будет сформирована новая боевая группа «Ударная бригада глубокой разведки». В войска поступят новые бронемашины Boxer, танки Challenger 3, вертолеты AH-64E Apache, высокоточные ракеты большой дальности и беспилотные воздушные системы.

В течение следующих четырех лет будут произведены реструктуризация и реорганизация подразделений. К 2025 году регулярная армия будет насчитывать 73 тыс. военных, что с учетом резерва в 30 тыс. означает, что численность войск превысит 100 тыс. человек.

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