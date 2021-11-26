﻿﻿﻿﻿﻿

Британцу пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз

Британцу пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз
Фото GetArchive

Операцию провели впервые в мире

Экспериментальным пациентом стал 40-летний инженер из Лондона Стив Верз. Мужчина потерял правый глаз в 20-летнем возрасте. Он был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые пять лет. О его случае пишет The Daily Mail. 

Медики офтальмологической больницы в Мурфилдсе предложили Верзу установить напечатанный на 3D-принтере искусственный глаз. По словам врачей, он больше похож на настоящий, чем старые протезы. Сам Стив того же мнения: «Новый глаз выглядит фантастически и, поскольку он основан на технологии цифровой 3D-печати, будет только лучше». Для установки протеза нужно один раз провести сканирование глазницы и здорового глаза, а затем отправить данные специалистам по печати в Германию.

Разумеется, пока технологии не позволяют создать полноценный глаз, способный видеть. Однако разработка добавляет уверенности тем, кому регулярно требуется замена протеза. По данным The Daily Mail, таких в Великобритании около 60 тыс. Как утверждают ученые, в настоящее время пациентам требуется около шести недель, чтобы установить глазной протез. Печать искусственного глаза на принтере занимает всего два часа, а полностью операция и последующее лечение длятся три недели. 

Профессор Мандип Сагу, офтальмолог-консультант больницы, заявил: «Мы надеемся, что предстоящее клиническое испытание предоставит нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии, показывающие, какие изменения она имеет для пациентов».

profile-sample2
Обнаружен новый штамм коронавируса
26-11-2021
profile-sample2
Астрономов поразила идеальная система TRAPPIST-1
26-11-2021
profile-sample2
Врач Елизаветы II стал рыцарем
26-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.