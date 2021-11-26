Британцу пересадили напечатанный на 3D-принтере глаз

Операцию провели впервые в мире

Экспериментальным пациентом стал 40-летний инженер из Лондона Стив Верз. Мужчина потерял правый глаз в 20-летнем возрасте. Он был вынужден пользоваться протезами, которые нужно обновлять каждые пять лет. О его случае пишет The Daily Mail.

Медики офтальмологической больницы в Мурфилдсе предложили Верзу установить напечатанный на 3D-принтере искусственный глаз. По словам врачей, он больше похож на настоящий, чем старые протезы. Сам Стив того же мнения: «Новый глаз выглядит фантастически и, поскольку он основан на технологии цифровой 3D-печати, будет только лучше». Для установки протеза нужно один раз провести сканирование глазницы и здорового глаза, а затем отправить данные специалистам по печати в Германию.

Разумеется, пока технологии не позволяют создать полноценный глаз, способный видеть. Однако разработка добавляет уверенности тем, кому регулярно требуется замена протеза. По данным The Daily Mail, таких в Великобритании около 60 тыс. Как утверждают ученые, в настоящее время пациентам требуется около шести недель, чтобы установить глазной протез. Печать искусственного глаза на принтере занимает всего два часа, а полностью операция и последующее лечение длятся три недели.

Профессор Мандип Сагу, офтальмолог-консультант больницы, заявил: «Мы надеемся, что предстоящее клиническое испытание предоставит нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии, показывающие, какие изменения она имеет для пациентов».