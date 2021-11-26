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Ковидные субсидии выдали фейковым фирмам

Ковидные субсидии выдали фейковым фирмам
Фото FreePix.uk

Госпомощь попала к мошенникам

Около £130 млн бюджетных кредитов в качестве коронавирусной поддержки получили сомнительные малые предприятия, пишет Bloomberg. Агентство изучило половину ссудополучателей, обратившихся за помощью к правительству во время пандемии, и обнаружило, что среди них как минимум 85 недействующих компаний или юрлиц, созданных за считаные дни до подачи заявки. 

Так, предприятие одного из самых богатых финансистов Великобритании Джона Беквита получило субсидию на £3,7 млн, хотя давно не функционирует. Другая ссуда в размере £4,7 млн была предоставлена компании, основанной всего за два дня до получения средств. £1 млн получила фирма, которая вовсе не работала до начала пандемии и менее чем через год после одобрения кредита была ликвидирована.

Право на государственную помощь имели пострадавшие от пандемии предприятия с годовым доходом до £45 млн. Они должны были представить доказательства, что получали более половины своего дохода от продажи товаров или услуг, прежде чем пандемия и экономический кризис нанесли удар по их финансовому благополучию. На эти нужды было выделено £26,4 млрд по схеме Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS).

В департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, который курирует выдачу экстренных ссуд, отметили, что «продолжат пресекать мошенничество и не потерпят попыток обмануть британского налогоплательщика». 

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