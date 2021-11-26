Обнаружен новый штамм коронавируса

Авиасообщение с Южной Африкой прекращено

Эксперты забили тревогу по поводу появления нового штамма COVID-19 – B.1.1.529, который выявили в Ботсване. На сегодняшний день он является наиболее мутировавшей версией вируса, пишет Би-би-си.

Вероятно, он получит греческое кодовое имя «ню» (по аналогии с «альфой», «дельтой» и т. д.). Штамм несет в себе 32 мутации, он очень трансмиссивен и устойчив к прививкам, поскольку в его спайковом белке содержится большее число изменений, которые затрудняют работу существующих вакцин: препараты тренируют иммунную систему распознавать более старую версию этой части вируса.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, который первым обратил внимание на распространение B.1.1.529, назвал комбинацию мутаций этого варианта «ужасающей». Он предупредил, что потенциально новый штамм может быть «хуже, чем что-либо прежде», включая доминирующую в мире «Дельту».

Профессор Франсуа Баллу, генетик из Университетского колледжа Лондона, предположил, что новый штамм коронавируса возник в результате затяжной инфекции у пациента с ослабленным иммунитетом, возможно, у кого-то с невыявленным СПИДом.

Однако некоторые ученые считают, что беспрецедентное количество мутаций может работать против вируса, делая его нестабильным, из-за чего он не получит широкого распространения. На данный момент в Британии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом. B.1.1.529 замечен в государствах Южной Африки, а также в Израиле и Гонконге у пациентов, прилетевших из этих стран. Соединенное Королевство прервало авиасообщение с ЮАР, Зимбабве, Намибией, Ботсваной, Лесото и Эсватини.

Министр здравоохранения Саджид Джавид написал в в Twitter: «Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант коронавируса. Необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу; британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин».