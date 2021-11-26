Астрономов поразила идеальная система TRAPPIST-1

Возможно, на ее планетах есть жизнь

НАСА называет TRAPPIST-1 «святым Граалем». Открытая в 2016 году планетарная система этой звезды удивительным образом похожа на нашу – за одним не менее поразительным исключением: орбиты тел, вращающихся вокруг светила, астрономы называют «идеальными». Об исследованиях пишет The Independent.

По сведениям ученых, траектории вращения семи планет системы (три из которых находятся в зоне обитаемости) состоят в «идеальной гармонии», как музыкальные ноты. Они находятся в очень точных отношениях: за каждые пять лет на одном теле на другом проходит ровно восемь и т. д. Новое исследование позволит ученым лучше понять историю столкновений этих планет с другими объектами, узнать, через какие катастрофы им пришлось пройти, когда они зарождались. Именно их идеальные орбиты помогут представить, есть ли на этих планетах вода и другие вещества, необходимые для возникновения жизни.

Исследователи намерены оценить, сколько космических бомбардировок могли бы выдержать планеты, прежде чем были бы выбиты из своей идеальной резонансной гармонии. Изучение столкновений инопланетных тел с Землей достаточно сложно, оно должно проводиться путем измерения конкретных элементов и сравнения их с составом метеоритов. Очевидно, что такое исследование невозможно провести на TRAPPIST-1, которая находится от нас в 40 световых годах. Ученым приходится полагаться на более сложные методы. «Мы никогда не получим оттуда породы, – говорит астрофизик Шон Реймонд из Университета Бордо. – Мы даже не посмотрим на их кратеры. Тут-то нам и приходит на помощь необычная орбитальная конфигурация TRAPPIST-1».

TRAPPIST-1 – это одиночная звезда в созвездии Водолея. Ее планетарную систему открыла группа астрономов из Бельгии и США во главе с Микаэлем Жийоном с помощью роботизированного 0,6-метрового телескопа TRAPPIST, расположенного в обсерватории ESO Ла-Силья в Чили.