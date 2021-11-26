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Врач Елизаветы II стал рыцарем

Врач Елизаветы II стал рыцарем
Фото Кадр из видеообращения королевы делегатам конференции COP26

Лейб-медик служит при дворе 15 лет

Награды удостоился сэр Хью Томас, профессор болезней желудочно-кишечного тракта в отделении хирургии и онкологии Имперского колледжа Лондона, сообщает SkyNews. Он следит за здоровьем членов королевской семьи уже 15 лет, 7 из них – во главе придворной медицинской службы. 

Елизавета II приняла врача в Виндзорском замке. Она наградила профессора знаком отличия рыцарей-командора Королевского Викторианского ордена. Этот орден – личная награда Ее Величества за заслуги перед королевской семьей. Хью Томас попал в список посвященных в рыцари-командоры в начале 2021 года. В своей речи в Имперском колледже он сказал, что последние годы для его королевской службы стали весьма загруженными и что он «очень благодарен за признание его безупречной работы».

Последние недели выдались для лейб-медиков особенно хлопотными. 20 октября Ее Величество поступила на обследование и провела ночь в больнице. После этого 95-летней королеве был предписан полный покой – вероятно, эта рекомендация исходила как раз от сэра Хью. Она не появлялась на публике весь ноябрь, пропустив несколько мероприятий, присутствие на которых входит в обязанности монарха. В последнее время Елизавета II лишь принимает подданных и послов других стран на частных аудиенциях в Виндзорском замке. 

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