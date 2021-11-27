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В Британии есть первые заболевшие «омикроном»

В Британии есть первые заболевшие «омикроном»
Фото pixabay

Красный список расширен, усилены ковидные ограничения

Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что в Великобритании два человека были инфицированы новым штаммом вируса COVID-19, получившим название «омикрон», передает Би-би-си.

Глава ведомства заявил, что случаи в Ноттингеме и Брентвуде, графство Эссекс, были подтверждены Агентством по безопасности в области здравоохранения Великобритании после геномного секвенирования. Оба пациента вернулись в Соединенное Королевство вместе после путешествия по югу Африки. Они и их семьи по прибытии находились в самоизоляции.

Новый вариант коронавируса был обнаружен, помимо южноафриканских государств, в Бельгии, Гонконге и Израиле. Впервые о новом штамме «омикрон» сообщила Всемирная организация здравоохранения  24 ноября. Предварительные данные говорят о более высоком риске заражения. Страны по всему миру в настоящее время вводят ограничения для государств юга Африки, чтобы сдержать распространение этого варианта вируса.

После консультации с главным научным советником правительства сэром Патриком Валлансом и главным врачом Великобритании профессором Крисом Уитти премьер-министр Борис Джонсон объявил о вводимых ограничениях. В красный список попали ЮАР, Намибия, Зимбабве, Ботсвана, Лесото, Эсватини, Ангола, Мозамбик, Малави и Замбия. С воскресенья все прибывающие из этих государств будут вынуждены пребывать на карантине в отеле в течение 10 дней.
Вновь обязательным станет ношение масок в магазинах и общественном транспорте, а также – сдача ПЦР-теста на второй день, картантин для всех въезжающих в страну и соблюдение самоизоляции до получения отрицательного результата. 10-дневный каратнин, независимо от статуса вакцинации, ожидает также всех контактировавших с людьми, у которых подозревается заражение «омикроном».
Джонсон отметил: «Наши ученые час за часом узнают больше, и действительно кажется, что «омикрон» распространяется очень быстро и даже  среди людей, которым сделана двойная вакцинация».
Премьер-министр также сообщил, что несмотря ни на что Рождество будет «значительно лучше», чем в 2020 году, добавив, что все граничительные меры «временные и предупредительные». Они будут пересмотрены через три недели: к этому времени будет собрана более подробная информация о «продолжительности эффективности» вакцин.

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