Кого из королей спасли бы антибиотики?

Англичане рассуждают о своей истории

Газета The Guardian предложила читателям мысленный эксперимент: кто из монархов прошлого, имей он доступ к современной медицине, окончил бы свои годы иначе и какой эффект более долгая жизнь оказала бы на английскую и мировую историю?

Пользователю под ником RichWoods сразу пришел на ум Ричард I. Раненый – всего лишь в плечо! – арбалетным болтом, Львиное Сердце скончался в страшных муках от гангрены и сепсиса. «Если бы не это, Иоанна Безземельного не короновали бы. Он не потерял бы свои владения, бароны не восстали бы против него и не принудили бы подписать Великую хартию вольностей». Редактор The Guardian, впрочем, заметил: учитывая склонность Ричарда к военному делу, своей смертью он вряд ли бы умер, а кроме Иоанна, у него не было наследников.

Некто ProjectXRay вспомнил сразу несколько претендентов на трон, которых сгубили инфекции: среди них Эдуард Вудсток по прозвищу Черный принц, сын короля Эдуарда III Плантагенета. «Он был чрезвычайно популярен в Англии и, по-видимому, мог бы стать эффективным (пусть и жестоким) правителем, а его дизентерию сегодня можно было бы легко вылечить». История пошла бы по иному пути, если бы не умер от гриппа или туберкулеза принц Артур Тюдор, старший брат знаменитого Генриха VIII, правление которого привело к религиозным междоусобным войнам и династическому кризису. Карла I в XVII веке казнили повстанцы Кромвеля, а ведь у монарха был старший брат Генрих Стюарт: несчастного принца свел в могилу брюшной тиф. «Забавно, что два самых важных правителя в истории Англии стали королями только из-за внезапной смерти своих старших братьев».

Респонденты также назвали Вильгельма Завоевателя, принявшего «смерть от коня своего» (он упал из седла и умер от ушибов), и принца Альберта. По их мнению, если бы не ранняя смерть супруга королевы Виктории, в конце XIX века не произошло бы обострения дипломатических отношений, которое в конечном итоге привело к Первой мировой войне. Впрочем, кому-то из читателей куда сильнее хотелось бы спасти не какого-нибудь монарха или кронпринца, а Моцарта или Малера. «Представляете, сколько бы у нас было бы великой музыки, если бы у них были антибиотики?» – задается вопросом пользователь Питер Невилл.